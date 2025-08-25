Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Robert Kiyosaki mengungkapkan bahwa uang sering membuat orang dan negara lebih miskin. Ia menekankan pentingnya pendidikan keuangan untuk menghindari kesulitan finansial.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:53
Share
Ilustrasi tabungan pendidikan / dok. Freepik
Ilustrasi tabungan pendidikan / dok. Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Investor dari Amerika dan juga dan penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran keuangan kepada para pengikutnya di media sosial X. 

Kali ini, dia memunculkan pendapat kontroversial, bahwa "uang justru membuat orang dan negara lebih miskin" dalam banyak kasus. 

Kiyosaki membagikan beberapa contoh untuk menegaskan pendapatnya dan mendesak orang-orang untuk meningkatkan pendidikan keuangan mereka agar terhindar dari kesulitan serupa. 

Dia telah lama menjadi advokat yang vokal untuk mengubah pola pikir agar memandang uang sebagai alat untuk menciptakan kekayaan tambahan, alih-alih sebagai jumlah yang bisa diperoleh dan dibelanjakan.

Uang Membuat Orang Lebih Miskin’

“Dalam kebanyakan kasus, uang membuat orang dan negara lebih miskin," ungkapnya. 

Dia mengambil contoh ekstrem dari bintang olahraga yang bergabung dengan tim profesional dan menghasilkan jutaan dolar. Berdasarkan laporan yang beredar menunjukkan bahwa 65% dari mereka bangkrut tujuh tahun setelah pensiun. 

Baca Juga

Hal yang sama berlaku untuk pemenang lotere atau judi. Mereka yang berhasil mendapatkan jutaan dolar justru jatuh lebih miskin di kemudian hari, bahkan dalam waktu singkat. 

"Lalu ambil contoh rata-rata pekerja, banyak yang hanya hidup dari gaji ke gaji, dan akhirnya mati miskin,” tulisnya di X, dilansir Financial Express, Senin (25/8/2025). 

Investor ternama ini berpendapat bahwa hal tersebut seringkali disebabkan oleh “orang tua yang miskin dan pendidikan keuangan yang buruk". 

"Oleh karena itu, carilah guru dan teman yang kaya, seperti penasihat untuk buku Rich Dad saya, semuanya yang menulis buku tentang uang, kesulitan, bisnis yang berorientasi misi, dan kewirausahaan yang sukses. Mengapa menang lotre lalu bangkrut? Atau mengapa harus bekerja seumur hidup, hanya untuk berakhir miskin? Anda jauh lebih pintar dari itu,” ujarnya. 

Prediksi Kejatuhan Pasar Saham

Tak hanya itu, dalam postingannya di X, Kiyosaki juga memperingatkan tentang kejatuhan pasar saham yang 'besar-besaran'. 

Dia telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penurunan keuangan yang parah dalam beberapa bulan terakhir, dan menyebut bahwa emas dan perak bisa menjadi alternatif yang lebih aman. 

Dia juga mendesak orang-orang untuk berinvestasi dalam mata uang kripto seperti bitcoin, tetapi memperingatkan agar tidak berinvestasi dengan sembrono. 

Dalam sebuah unggahan media sosial dari pertengahan Juli juga memperlihatkan Kiyosaki bersikeras bahwa dia tidak akan lagi membeli Bitcoin, setidaknya sampai dia menilai perkembangan pasar.

"Indikator kejatuhan pasar saham memperingatkan akan terjadinya kejatuhan besar-besaran pada saham. Ini kabar baik bagi para pemilik emas, perak, dan Bitcoin. Tapi tetap kabar buruk bagi generasi Baby Boomer yang cuma punya sedikit dana pensiun," tulisnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT
Premium
20 menit yang lalu

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT

Semarak Aksi Jual Saham Konglomerat, dari CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, Hingga TAPG
Premium
50 menit yang lalu

Semarak Aksi Jual Saham Konglomerat, dari CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, Hingga TAPG

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Masa Depan Bitcoin menurut Robert Kiyosaki, Jual atau Beli?

Masa Depan Bitcoin menurut Robert Kiyosaki, Jual atau Beli?

Siap-siap! Robert Kiyosaki Bilang Harga Perak Meledak Bulan Juli 2025

Siap-siap! Robert Kiyosaki Bilang Harga Perak Meledak Bulan Juli 2025

2 Hukum Uang menurut Robert Kiyosaki Agar Anda Terbebas dari Kemiskinan

2 Hukum Uang menurut Robert Kiyosaki Agar Anda Terbebas dari Kemiskinan

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Kini Cuan Kripto Tak Hanya Trading, Simak Pilihan Strateginya!

Kini Cuan Kripto Tak Hanya Trading, Simak Pilihan Strateginya!

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Tips Bagi Keuangan dengan Pasangan, Anti Drama!

Tips Bagi Keuangan dengan Pasangan, Anti Drama!

Tips untuk Generasi Sandwich agar Keuangan Bisa Tetap Stabil

Tips untuk Generasi Sandwich agar Keuangan Bisa Tetap Stabil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan
Manajemen
56 menit yang lalu

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Biaya Franchise Snapy dan Potensi Cuannya
Peluang Bisnis
5 jam yang lalu

Biaya Franchise Snapy dan Potensi Cuannya

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara
Tokoh Bisnis
24 Agt 2025 | 09:47 WIB

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan
Tips Bisnis
22 Agt 2025 | 19:10 WIB

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat
Tokoh Bisnis
22 Agt 2025 | 16:43 WIB

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Biaya Franchise Snapy dan Potensi Cuannya

2

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

3

Pendiri Mamee Double Decker, Produsen Mister Potato yang Kolaborasi dengan Grup K-Pop Seventeen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Biaya Franchise Snapy dan Potensi Cuannya

2

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

3

Pendiri Mamee Double Decker, Produsen Mister Potato yang Kolaborasi dengan Grup K-Pop Seventeen