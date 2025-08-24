Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara

Junita Riany mendirikan Glaranadi, bisnis teh herbal, di tengah pandemi 2020. Berkat Shopee, Glaranadi kini menjangkau pasar internasional dan menjadi bagian gaya hidup sehat.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 09:47
Share
Glaranadi/shopee
Glaranadi/shopee

Bisnis.com, JAKARTA — Membangun usaha di tengah pandemi bukan hal mudah. Namun Junita Riany berhasil membangun usaha teh herbal.

Glaranadi dimulai pada 2020 dari sebuah perjalanan pribadi, Junita Riany yang sadar akan pentingnya perawatan dengan bahan alami dari dalam tubuh. 

Awalnya, dia berencana menjual produk perawatan wajah dan tubuh berbahan dasar herbal. Namun pengalaman menghadapi tantangan kesehatan justru membuka jalan baru, yakni mengolah bahan-bahan herbal menjadi minuman kesehatan yang lebih sederhana, praktis, dan bisa dinikmati setiap hari.

Glaranadi awalnya dikenal dengan produk teh chamomile yang berfungsi untuk relaksasi dan juga meningkatkan kualitas tidur.

"Karena saat pandemi mulai, banyak yang suka insomnia. Lalu tren berkembang dan sekarang kita juga ada produk seperti spearmint tea yang berfungsi untuk menormalkan hormon dan mengatasi masalah-masalah hormon seperti jerawat hormonal. Kemudian saat ini juga sedang populer, matcha yang punya banyak manfaat dan terutama memiliki antioksidan yang sangat tinggi sehingga bagus untuk dikonsumsi setiap hari," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).

Dengan pendekatan tersebut, Glaranadi ini tidak hanya menawarkan produk minuman, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat, sebagai produk perawatan diri untuk membantu mengatasi masalah kesehatan secara alami.

Baca Juga

Perjalanan Glaranadi semakin kuat bersama Shopee sebagai rumah penjualan utama sejak 2020. Berawal dari pedagang kecil, brand ini tumbuh konsisten hingga akhirnya bisa menjadi salah satu toko Shopee Mall. 

Kehadiran Shopee membuka jalan bagi Glaranadi untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperkenalkan manfaat herbal secara lebih luas, dan terus bertumbuh sebagai sahabat kesehatan dalam keseharian masyarakat.

"Setelah menjadi Shopee Mall pada 2023, hal itu merupakan milestone yang sangat berarti buat kami karena bisa lebih meningkatkan kepercayaan konsumen Glaranadi," kata Junita.

Dia juga memanfaatkan berbagai fitur-fitur Shopee yang sangat membantu seperti Shopee Ads, Shopee Affiliate, dan Gratis Ongkir, yang sangat membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan di Shopee.

"Terutama ketika ada momen-momen seperti tanggal kembar, tahun 2024 kemarin kami bisa meningkatkan penjualan sebanyak 3 kali lipat dibandingkan 2023 dan 80%-nya itu memang berasal dari Shopee," imbuhnya.

Selain itu, di Shopee Glaranadi sebagai seller juga mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi pasar internasional lewat Shopee Ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
4 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
18 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Awas! Keseringan Minum Matcha Bisa Sebabkan Anemia

Awas! Keseringan Minum Matcha Bisa Sebabkan Anemia

Secangkir Teh Hitam Sehari Bantu Cegah Masalah Jantung

Secangkir Teh Hitam Sehari Bantu Cegah Masalah Jantung

Jelajah Pesona Jabar: Sila Artisan Tea Bangun Ekosistem Bisnis Teh di Jabar

Jelajah Pesona Jabar: Sila Artisan Tea Bangun Ekosistem Bisnis Teh di Jabar

Ini Ragam Penyakit yang Bisa Muncul Jika Anda Kebanyakan Minum Teh

Ini Ragam Penyakit yang Bisa Muncul Jika Anda Kebanyakan Minum Teh

Cuaca Panas di Jepang Picu Penurunan Produksi dan Kenaikan Harga Teh Matcha

Cuaca Panas di Jepang Picu Penurunan Produksi dan Kenaikan Harga Teh Matcha

Berikut Jenis Teh Oolong dengan Kualitas Terbaik

Berikut Jenis Teh Oolong dengan Kualitas Terbaik

Holding Perkebunan PTPN Catat Laba Bersih Melejit 1.032%

Holding Perkebunan PTPN Catat Laba Bersih Melejit 1.032%

Kisah Satria Gunawan dari Calon Pilot Helikopter Malah Sukses Jadi Juragan Teh

Kisah Satria Gunawan dari Calon Pilot Helikopter Malah Sukses Jadi Juragan Teh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara
Tokoh Bisnis
1 jam yang lalu

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan
Tips Bisnis
22 Agt 2025 | 19:10 WIB

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat
Tokoh Bisnis
22 Agt 2025 | 16:43 WIB

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat

Yava Tangkap Peluang Cuan Tren Makanan Sehat
Peluang Bisnis
22 Agt 2025 | 12:10 WIB

Yava Tangkap Peluang Cuan Tren Makanan Sehat

Sabet Predikat Terbaik, Dkriuk Tawarkan Peluang Baru Bisnis Waralaba Kuliner
Peluang Bisnis
21 Agt 2025 | 21:25 WIB

Sabet Predikat Terbaik, Dkriuk Tawarkan Peluang Baru Bisnis Waralaba Kuliner

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Madu Lebah Liar Seulawah Aceh Laris di Pasar Sumatra
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara