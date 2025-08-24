Cerita Junita Bangun Glaranadi dari Usaha Kecil hingga ke Mancanegara

Junita Riany mendirikan Glaranadi, bisnis teh herbal, di tengah pandemi 2020. Berkat Shopee, Glaranadi kini menjangkau pasar internasional dan menjadi bagian gaya hidup sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Membangun usaha di tengah pandemi bukan hal mudah. Namun Junita Riany berhasil membangun usaha teh herbal.

Glaranadi dimulai pada 2020 dari sebuah perjalanan pribadi, Junita Riany yang sadar akan pentingnya perawatan dengan bahan alami dari dalam tubuh.

Awalnya, dia berencana menjual produk perawatan wajah dan tubuh berbahan dasar herbal. Namun pengalaman menghadapi tantangan kesehatan justru membuka jalan baru, yakni mengolah bahan-bahan herbal menjadi minuman kesehatan yang lebih sederhana, praktis, dan bisa dinikmati setiap hari.

Glaranadi awalnya dikenal dengan produk teh chamomile yang berfungsi untuk relaksasi dan juga meningkatkan kualitas tidur.

"Karena saat pandemi mulai, banyak yang suka insomnia. Lalu tren berkembang dan sekarang kita juga ada produk seperti spearmint tea yang berfungsi untuk menormalkan hormon dan mengatasi masalah-masalah hormon seperti jerawat hormonal. Kemudian saat ini juga sedang populer, matcha yang punya banyak manfaat dan terutama memiliki antioksidan yang sangat tinggi sehingga bagus untuk dikonsumsi setiap hari," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).

Dengan pendekatan tersebut, Glaranadi ini tidak hanya menawarkan produk minuman, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat, sebagai produk perawatan diri untuk membantu mengatasi masalah kesehatan secara alami.

Perjalanan Glaranadi semakin kuat bersama Shopee sebagai rumah penjualan utama sejak 2020. Berawal dari pedagang kecil, brand ini tumbuh konsisten hingga akhirnya bisa menjadi salah satu toko Shopee Mall.

Kehadiran Shopee membuka jalan bagi Glaranadi untuk menjangkau lebih banyak konsumen, memperkenalkan manfaat herbal secara lebih luas, dan terus bertumbuh sebagai sahabat kesehatan dalam keseharian masyarakat.

"Setelah menjadi Shopee Mall pada 2023, hal itu merupakan milestone yang sangat berarti buat kami karena bisa lebih meningkatkan kepercayaan konsumen Glaranadi," kata Junita.

Dia juga memanfaatkan berbagai fitur-fitur Shopee yang sangat membantu seperti Shopee Ads, Shopee Affiliate, dan Gratis Ongkir, yang sangat membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan di Shopee.

"Terutama ketika ada momen-momen seperti tanggal kembar, tahun 2024 kemarin kami bisa meningkatkan penjualan sebanyak 3 kali lipat dibandingkan 2023 dan 80%-nya itu memang berasal dari Shopee," imbuhnya.

Selain itu, di Shopee Glaranadi sebagai seller juga mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi pasar internasional lewat Shopee Ekspor.