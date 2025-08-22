Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang bisa bertahan lama karena kebutuhannya akan selalu ada setiap hari.

Meski demikian, masih banyak bisnis restoran yang bangkrut karena kesalahan dari pebisnisnya.

Karena itu, memulai bisnis restoran bukan hanya soal modal yang cukup namun bagaimana strategi yang Anda terapkan.

Dilansir dari escoffier.edu, berikut tips memulai bisnis restoran agar cuan

1. Pilih Jenis Restoran

Langkah pertama Anda dalam memulai restoran hanyalah bertukar pikiran dan memilih konsep yang memicu semangat kewirausahaan Anda. Apakah Anda bermimpi membuka truk makanan vegan atau memulai restoran pop-up dari pertanian ke meja? Mungkin Anda hanya ingin menyajikan makanan hangat untuk sarapan.

2. Buat Perencanaan

Setelah Anda memiliki ide bisnis, saatnya menyusun peta jalan untuk mengeksekusi ide tersebut. Anggap rencana bisnis Anda sebagai kerangka kerja yang merinci setiap komponen penting dari bisnis jasa makanan Anda. Pada akhirnya, Anda akan memanfaatkan rencana bisnis ini untuk "melakukan presentasi" kepada calon investor.

3. Pilih Lokasi Utama

Apa salah satu faktor kunci bagaimana restoran dapat menghasilkan uang? Lokasi. Lokasi dapat memegang kendali untuk menarik target audiens niche Anda. Jika restoran Anda terletak di jalan yang ramai dengan banyak lalu lintas pejalan kaki organik, ini dapat membantu Anda menarik pelanggan baru—visibilitas sangatlah penting.

4. Susun Menu Anda

Setelah ide dan rencana bisnis Anda matang, Anda dapat memulai proses kreatif dan sedikit teknis untuk menyusun penawaran menu Anda. Anda mungkin ingin mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan musiman berkualitas tinggi saat merancang hidangan Anda… juga dengan mempertimbangkan biaya terkait dan bagaimana pesaing menetapkan harga. Jangan lupa juga untuk membuat menu minuman yang menarik; di banyak restoran, minuman menjadi sumber keuntungan utama.

5. Persiapkan Biaya Restoran

Selain memilih lokasi restoran dan merencanakan menu yang hemat biaya, mengetahui apa saja yang termasuk dalam biaya tambahan restoran dapat membantu Anda merencanakan anggaran dan memutuskan di mana Anda harus berfoya-foya dan di mana Anda dapat berhemat. Berikut adalah beberapa pengeluaran terbesar yang mungkin Anda hadapi.

6. Danai Restoran Anda

Evaluasi berbagai cara untuk mendanai restoran Anda dan jelajahi setiap opsi yang dapat Anda temukan.

Jadi, dengan mempertimbangkan semua biaya tersebut, bagaimana Anda bisa mendapatkan modal yang cukup untuk memulai restoran Anda? Jika Anda memiliki rencana bisnis yang menunjukkan proyeksi biaya, inilah saatnya untuk mencari sumber pendanaan tambahan.