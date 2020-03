7 Cara Membuat Suasana Kerja di Rumah Lebih Produktif dan Menyenangkan

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (COVID-19) pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Namun, nyatanya bekerja dari rumah tidaklah semudah yang dibayangkan karena situasi yang berbeda dibandingkan dengan saat Anda bekerja di kantor.

Kondisi ini tak jarang membuat seseorang yang harusnya produktif justru menjadi kurang produktif karena terlena dengan suasana rumah atau malah terdistorsi dengan kegiatan harian lainnya, apalagi bagi yang sudah berkeluarga.

Padahal, jika Anda mampu membuat pengaturan yang tepat, justru bisa membuat menjadi lebih produktif. Berikut tujuh langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat suasana Work From Home menjadi lebih produktif dan menyenangkan, seperti yang disampaikan oleh penulis buku Love it or Leave it,

Samantha Clarke, seperti dikutip dari femalefirst.co.uk

1. Ciptakan Ruang Produktif

Pastikan Anda benar-benar menciptakan ruang atau lingkungan yang produktif dan kondusif saat bekerja. Selain itu, aturlah posisi kursi dan percahayaan sehingga tidak memiliki dampak buruk pada tubuh Anda. Bagi yang memilih untuk bekerja dengan duduk di sofa, gunakanlah meja kecil lipat sehingga dapat menjaga punggung Anda tetap tegak.

2. Buatlah Jadwal Rutinitas

Sama seperti yang Anda lakukan ketika bekerja, ada baiknya untuk menetapkan jadwal yang jelas mengenai kegiatan harian saat Anda memulai hari untuk bekerja di rumah. Cara yang sama juga perlu dibuat untuk seluruh kegiatan pada setiap minggunya, tidak hanya untuk bekerja tetapi juga jadwal untuk bermain. Misalnya saja buat jadwal mingguan Anda untuk ikut dalam pesta dansa online, ikut kursus bahasa secara online atau membuat jadwal bersama teman-teman melalui video call.

3. Beristirahat Sambil Membayangkan Liburan

Menatap layar sepanjang hari juga tidak baik bagi kesehatan. Cobalah untuk membuat liburan virtual untuk memulihkan kembali energy dan pikiran Anda setelah lelah bekerja. Biarkan diri Anda memvisualisasikan pengalaman yang berbeda setiap harinya.

“Saya menutup mata dan memikirkan liburan yang pernah saya jalani atau perjalanan yang ingin saya tempuh. Saya membayangkan diri saya 20 menit berada di LA, atau 30 menit di Tokyo. Biarkan diri Anda menjelajahi dan membenamkan diri dalam suasana yang sama sekali berbeda, mencicipi makanan yang berbeda dan memvisualisasikan diri Anda melakukan berbagai kegiatan. Setelah itu, ketika Anda akan memulai kembali kegiatan pekerjaan, Anda akan merasa lebih semangat dan bahagia,” terangnya.

4. Evaluasi Diri

Tulislah daftar evaluasi Anda setiap hari, bagaimana perasaan Anda secara emosional, pada saat kapan Anda merasa sangat produktif dan tidak produktif, tugas apa saja yang sudah Anda selesaikan, dan lain sebagainya. Cara tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian terhadap diri sendiri untuk menjaga momentum dan keberhasilan Anda setiap harinya.

5. Berpakaian untuk kerja

Pakaian ternyata mempengaruhi kondisi mental seseorang, saat Anda menggunakan pakaian yang rapi, itu akan memunculkan energy tersendiri sehingga lebih memotivasi. Meskipun bekerja dari rumah, tidak ada salahnya untuk tetap mengenakan pakaian yang rapi layaknya hendak bekerja.

6. Buat Ruang Pribadi

Penting bagi seseorang untuk membuat pembagian ruangan yang jelas antara ruang untuk bekerja, relaksasi, dan bermain. Bagi Anda yang tinggal di apartemen atau ruangan yang kecil, buatlah satu area khusus untuk ruang kerja sehingga Anda tidak terganggu. Dan ketika Anda keluar dari ruangan itu, Anda akan merasa atmosfer yang berbeda bahwa Anda sudah selesai bekerja dan bisa mengganti pakaian serta memulai aktivitas lainnya.

7. Gunakan Waktu Secara Berbeda

Waktu yang biasanya Anda gunakan untuk bepergian, saat ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lainnya, seperti merawat diri sendiri atau orang yang Anda cintai. Misalnya dengan membuat sarapan yang lezat dan menikmatinya bersama pasangan, membaca buku baru atau menetapkan beberapa niat besar untuk hari itu, atau merencanakan keterampilan baru yang ingin Anda kuasai bersama pasangan atau teman flat Anda.