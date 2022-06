Tanpa Gembar Gembor, Warren Buffet Sumbang Rp59 Triliun ke Yayasan Amal

Bisnis.com, JAKARTA - Tanpa gembar gembor, CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, diam-diam menyumbangkan donasi sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp59,2 triliun sebagai bagian dari hadiah musim panas tahunannya yang ke-17.

Donasi itu, diberikan pada lima yayasan amal. Ini bukan kali pertama Buffet menyumbangkan uangnya untuk amal.

Dia rutin menyumbang 5 yayasan itu setiap tahun sejak 2006. Dari semua organisasi, Bill & Melinda Gates Foundation menerima sekitar US$3,1 miliar saham Berkshire.

Organisasi lain yang menerima dana dari miliarder itu adalah Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation, dan NoVo Foundation.

Dikenal sebagai "Oracle of Omaha", Buffett adalah salah satu miliarder paling dermawan di dunia. Berdasarkan info dari beberapa media, Jamsetji Nusserwanji Tata, pendiri Tata Group, dan Bill dan Melinda Gates pasangan yang sekarang bercerai telah menyumbangkan lebih banyak dana daripada Buffet.

CEO Gates Foundation Mark Suzman berkomentar tentang donasi yang diterima dari Buffet tersebut.

“Hari ini, kami menerima hadiah tahunan Warren Buffett. Dia telah memberikan kontribusinya lebih dari US$36 miliar sejak 2006. Terima kasih, Warren atas kemurahan hati Anda yang berkelanjutan dan kepercayaan Anda pada misi Yayasan Bill & Melinda Gates,” kata Suzman.

Warren Edward Buffett adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi Forbes.

Buffett sering disebut "Wizard of Omaha" (Penyihir dari Omaha) atau "Oracle of Omaha" (Peramal dari Omaha), dan dikenal karena kesetiaannya pada metode investasi value investing, dan untuk gaya hidupnya yang frugal meskipun memiliki kekayaan yang begitu besar.

Buffett juga adalah seorang filantropis yang sangat berdedikasi, yang bersumpah akan menyumbangkan 99% kekayaannya untuk keperluan-keperluan filantropi, mayoritas via Gates Foundation.

