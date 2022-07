Kekayaan Vera Wang, Desainer yang Masih Awet Muda di Usia 73 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Perancang busana Vera Wang asal Amerika Serikat baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 73 tahun, 27 Juni 2022 kemarin.

Bernama lengkap Vera Ellen Wang, dia lahir pada 27 Juni 1949, di New York. Orang tua Wang yang merupakan imigran kaya dari Shanghai lahir di China dan datang ke Amerika Serikat pada pertengahan 1940-an. Wang sendiri lahir di New York.

Saat ini, Vera Wang menjadi salah satu deretan desainer terkaya di AS dan di dunia. Pada Juli 2022, mengutip wealthygorilla, kekayaan bersih Vera Wang diperkirakan sekitar US$650 Juta ata Rp9,4 triliun.

Masa kecil

Ibunya bekerja sebagai penerjemah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ayahnya adalah lulusan Universitas Yanjing, dan MIT memiliki perusahaan obat. Kakek dari pihak ibu adalah panglima perang kelompok Fengtian Wu Junsheng; Kekaisaran Jepang membunuhnya dalam insiden Huanggutun pada tahun 1928.

Karier

Wang adalah editor mode senior di Vogue selama 15 tahun. Dia kemudian menjadi direktur desain untuk Ralph Lauren. Dia memiliki banyak penggemar di Hollywood dan juga mendesain pakaian dalam, perhiasan, dan produk rumah.

Karir Wang dimulai ketika dia dipekerjakan untuk menjadi editor di Vogue. Ini membuatnya menjadi editor termuda di majalah itu. Dia tinggal di Vogue selama 17 tahun. Meninggalkan pada tahun 1987 untuk bergabung dengan Ralph Lauren, untuk siapa dia bekerja selama 2 tahun. Pada usia 40 dia mengundurkan diri dan menjadi desainer pakaian pengantin independen.

Pada tahun 2001, bukunya 'Vera Wang tentang Pernikahan' dirilis. Beberapa tahun kemudian, dia memenangkan Council of Fashion Designers of America Womenswear Designer of the Year. Tahun berikutnya, Wang dianugerahi Penghargaan Prestasi Seumur Hidup André Leon Talley dari Savannah College of Art and Design.

Sumber kekayaan

Sumber kekayaan Wang tentu saja dari penjualan desain pakaiannya ke ratusan pesohor. Wang telah mendesain kostum untuk figure skater, termasuk Nancy Kerrigan, Michelle Kwan, Evan Lysacek, dan Nathan Chen. Kerrigan mengenakan pakaian Wang untuk Olimpiade Musim Dingin 1992 dan 1994, Kwan untuk Olimpiade Musim Dingin 1998 dan 2002.

Pada tahun 2001, dia mencapai kesepakatan dengan Kohl's, jaringan department store, untuk memproduksi lini pakaian siap pakai yang lebih murah khusus untuk mereka yang disebut Simply Vera. Forbes kemudian menempatkannya sebagai wanita mandiri terkaya ke-34 pada tahun 2018.

Vera Wang Spring-Summer 2014 runway show di New York Fashion Week Wang telah membuat gaun pengantin untuk orang-orang seperti Ariana Grande, Chelsea Clinton, Karenna Gore, Ivanka Trump, Campbell Brown, Alicia Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, Sarah Michelle Gellar, dan Avril Lavigne.

Pada Juli 2022, kekayaan bersih Vera Wang diperkirakan sekitar $650 Juta.

Vera Wang menghabiskan sebagian uangnya untuk kegiatan amal dan real estat.

Wang memiliki rumah di Manhattan. Dia telah tinggal di sana sejak 2007. Dia juga telah membantu badan amal seperti DKMS, Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, Oceana, dan Save the Children.

