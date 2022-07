Fakta-fakta Unik Princess Leonor, Calon Ratu Masa Depan Spanyol

Bisnis.com, JAKARTA - Princess Leonor dari Spanyol akan mencapai tonggak besar dalam kehidupannya menjadi Ratu Spanyol pertama sejak tahun 1800-an

Banyak fakta unik dan menarik tentang perempuan kelahiran tahun 2005 lalu itu.

Kecantikannya, dan juga keramahtamahannya kerapkali menjadi sorotan publik. Berikut daftar fakta unik tentang princess Leonor dilansir dari Hello:

Baca Juga : Ini Profil Lady Diana, Princess of Wales Saat Masih Remaja

1. Dia lahir di Halloween!

Putri Leonor lahir pada 31 Oktober 2005 di Ruber International Hospital di Madrid saat hari Halloween. Dia adalah anak tertua dan putri pertama dari Letizia dan Felipe. Dia juga pewaris dugaan. Gelarnya saat lahir adalah Yang Mulia Infanta Leonor dari Spanyol.

Leonor dilahirkan melalui operasi caesar. 2

2. Leonor memegang sejumlah gelar

Gelar resmi gadis berusia 15 tahun itu adalah Puteri Asturias, yang merupakan gelar yang diberikan kepada pewaris dugaan atau pewaris, sekarang ayahnya adalah raja.

Baca Juga : Gemar Makan Indomie, Putri Kerajaan Saudi Serius Ingin Investasi di Indonesia

Leonor memegang beberapa gelar sejarah, termasuk Putri Girona dan Putri Viana, serta Duchess of Montblanc, Countess of Cervera dan Lady of Balaguer.

3. Akan menjadi Ratu Spanyol pertama sejak tahun 1800-an

Ratu terakhir yang memerintah Spanyol adalah Isabella II, yang memerintah dari tahun 1833 hingga 1868. Karena Revolusi Agung tahun 1868, ia digulingkan, kemudian ia secara resmi turun tahta pada tahun 1870. Isabella digantikan oleh putranya, Alfonso XII, yang menjadi raja pada tahun 1874.

Ayah Leonor, Felipe, telah menjadi raja Spanyol sejak ia naik takhta pada 19 Juni 2014, menyusul pengunduran diri ayahnya, Juan Carlos I.

4. Dia bisa berbicara bahasa Spanyol dan Inggris.

Leonor tampaknya berbakat dalam bahasa. Dia fasih berbahasa Spanyol dan Inggris dan dia bahkan telah belajar bahasa Mandarin selama sekolahnya. Dia dilaporkan belajar bahasa Inggris berkat pengasuh dan neneknya dari Inggris, Ratu Sofia.

5. Pertunangan kerajaan pertamanya dianggap pada tahun 2014

Putri Leonor telah menghadiri banyak acara kerajaan selama hidupnya, termasuk perayaan Paskah, acara amal, dan berkeliling ke berbagai bagian Spanyol. Ketika Leonor dan Sofia menghadiri Parade Militer Hari Nasional pada 12 Oktober 2014 di Madrid, itu dianggap sebagai acara kerajaan besar pertama mereka. Raja Felipe telah naik takhta beberapa bulan sebelumnya.

6. Punya Gelar Order of the Golden Fleece tepat sebelum ulang tahunnya yang ke 10.

Sebelum mencapai dua digit, Putri Asturias dianugerahi Order of the Golden Fleece (Toison de Oro), penghargaan paling bergengsi di Spanyol, dari Raja Felipe dalam sebuah upacara khusus pada Januari 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News