Foresthree Coffee Tawarkan Peluang Bisnis Franchise Harga Rp150 Jutaan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, bisnis franchise coffee shop sedang naik daun. Banyak pengusaha bahkan aktor mengambil kesempatan tersebut, untuk membuka bisnis coffee shop atau kedai kopi.

Tak terkecuali, Deva Mahenra, seorang aktor yang memilih untuk mengembangkan bisnis coffee shop franchise-nya, yakni Foresthree Coffee. Dikelola bersama Haidhar Wurjanto dan beberapa rekan lainnya, menjadikan bisnis ini tergolong punya potensi dan peluang yang sangat menjanjikan. Sebab, tren minum kopi tengah menjadi gaya hidup masyarakat urban.

Tentunya, dengan sistem franchise, seorang mitra tak perlu melakukan branding ulang. Ditambah lagi dengan kepopuleran Deva Mahenra dan sistem manajemen yang matang dari pengusaha F&B ternama, Haidhar Wurjanto, membuat bisnis ini sangat minim risiko dan dapat lebih mudah menjangkau konsumen. Bahkan, harga franchise yang ditawarkan terbilang terjangkau.

Baca Juga : Syarat, dan Cara Gabung Bisnis Franchise Lotte Grosir

Lantas, berapa modal yang diperlukan, syarat hingga cara gabung di franchise Foresthree Coffee ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Peluang Bisnis Franchise Foresthree Coffee

Melansir dari Instagram, Foresthree Coffee adalah bisnis minuman kopi franchise yang didirikan oleh aktor Deva Mahendra bersama dengan Haidhar Wurjanto, Ezar Alkafia, dan Hendy Setiono. Foresthree Coffee inidiketahui sudah dirintis sejak 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Dengan tingginya pemain baru dalam berbisnis kedai kopi, membuat bisnis Foresthree ini melakukan inovasi menu agar nampak berbeda dan lebih menarik. Di mana, Foresthree Coffee menyajikan kopi variasi alias kopi kekinian dengan beragam campuran misalnya es krim, coklat, dan lainnya dengan harga yang terjangkau.

Tak hanya itu, dengan mengusung full konsep dine in dan take away, hal ini dimaksudkan agar konsumen bisa memilih untuk menyantap di tempat atau tidak dengan tetap merasa nyaman.

Alhasil, produk dari segmen pasar yang ditargetkan pun cukup luas. Jadi, tak heran apabila setiap gerainya selalu ramai dikunjungi oleh para pelanggan.

Kini, berdasarkan Instagram Highlight yang diperbarui pada September 2022, Foresthree Cofee sudah ada 95 gerai yang beroperasi dan tersebar, mulai dari Jabodetabek, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya hingga luar pulau Jawa, seperti Jambi dan Pekanbaru.

Baca Juga : Syarat dan Cara Daftar Franchise Steak Indonesia Raya, Modal di Bawah Rp200 Jutaan

Biaya Franchise Foresthree Coffee

Untuk membuka franchise Foresthree Coffee, biaya ditawarkan terbilang lebih terjangkau, dibanding kafe pada umumnya. Manajemen Foresthree Coffee menawarkan paket dengan harga sekitar Rp150 juta. Dengan harga tersebut calon mitra akan mendapatkan fasilitas mesin kopi, peralatan masak, sistem, pelatihan, branding, dan desain interior.

Namun, Anda tetap harus bersiap untuk mengalokasikan sebagian anggaran untuk sewa lokasi, bahan baku, dan juga biaya pegawai. Sebab, franchise Foresthree Coffee ini tidak hanya menawarkan sajian minuman, tapi juga ada varian makanan. Sehingga, Anda harus mengalokasikan biaya untuk menyewa tenaga kitchen dan memastikan dapur beroperasi dengan baik.

Syarat Franchise Foresthree Coffee

Untuk menjadi mitra Foresthree Coffee, calon mitra harus memiliki tempat usaha terlebih dahulu. Pastikan lokasinya mudah dijangkau dan berada di tempat yang strategis sehingga mudah menarik konsumen. Pihak manajemen memberikan persyaratan bahwa luasan minimal untuk area kerja Foresthree adalah 2 x 5 meter persegi.

Skema Kerja Sama Franchise Foresthree Coffee

Mengutip dari Sasame Coffee, dalam mengembangkan bisnisnya, tim manajemen Franchise Foresthree Coffee menerapkan sistem full operation, di mana mitra secara penuh mengeksekusi bisnis yang ada. Nantinya, akan ada bagi hasil 60 banding 40 persen, yakni 60 persen untuk mitra dan 40 persen untuk manajemen, nilai itu diambil dari net profit.

Cara Gabung Franchise Foresthree Coffee

Melansir dari Instagram resmi Foresthree Coffee, bagi calon mitra yang tertarik, silakan langsung hubungi kontak manajemen Franchise. Nantinya, calon mitra harus sudah mempersiapkan kelengkapan dokumen personal dan rencana lokasi atau daerah pembukaan gerai Foresthree Coffee.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : franchise franchisee bisnis franchise kopi