Daftar 10 Brand Lokal Asli Indonesia yang Sukses Mendunia

Bisnis.com, JAKARTA - Ada banyak brand lokal Indonesia yang keberadaannya telah mendunia dan bisa dijumpai di beberapa negara lainnya.



Kualitas yang bagus ini membuat brand lokal Indonesia tak hanya laris manis di negeri sendiri, tetapi juga sangat diminati di negara-negara lain.

Produk dari brand Indonesia yang mendunia tersebut pun berbagai macam, mulai dari makanan, barang elektronik, bahan makanan, pakaian, hingga suplemen herbal. Berikut 10 daftar brand asal Indonesia yang sukses mendunia. Simak ulasannya.

1. Indomie

Melansir dari Bisnis, Indomie yang merupakan brand mi instan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk asal Indonesia ini berhasil menjadi produsen mi instan terbesar di dunia, dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia.

2. J.CO

Mengutip dari Bisnis, salah satu gerai ternama yang merupakan brand lokal adalah J.CO. Sebagai brand kafe dan resto yang menyajikan berbagai macam varian donat serta kopi, merek dagang ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana pemiliknya adalah Johnny Andrean Group.

Seiring berjalan waktu J.CO telah merambah gerainya ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Hongkong, dan Saudi Arabia. Hingga saati ini, J.CO telah memiliki lebih dari 300 toko di berbagai negara

3. Erigo

Target pasar dari brand lokal ini adalah para milenial, dengan produknya yang berupa t-shirt, celana, hoodie, tas, dan aksesoris lain. Bahkan belum lama ini, brand lokal Erigo telah melebarkan sayapnya di pasar internasional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya Erigo Apparel di salah satu videotron di Times Square, New York. Bahkan Erigo juga merilis beberapa produk terbarunya di Amerika dengan mengusung campaign #stopasianhate.

4. Cotton Ink

Brand fashion lokal yang mendunia berikutnya adalah Cotton Ink. Brand ini didirikan oleh Carline Darjanto dan Ria Sarwono pada 2008. Pada awalnya Cotton Ink hanya memproduksi t-shirt custom, namun seiring dengan banyaknya konsumen dan perkembangan bisnisnya, Cotton Ink pun memperluas pangsa pasarnya dengan menambah beberapa variasi item.

Hingga saat ini, Cotton Ink dikenal sebagai brand fashion perempuan yang menyediakan berbagai produk pakaian ready to wear. Kualitas produk dari brand ini juga tidak diragukan. Pada 2010 lalu, Cotton Ink berhasil menjadi Most Innovative Brand di Cleo Fashion Awards dan juga Most Favorite Brand di Brightspot Market.

Eksistensi Cotton Ink juga telah diakui tak hanya di Indonesia tapi juga beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, hingga negara-negara di Eropa.

5. Polygon Bikes

Sering dianggap perusahaan dari luar negeri, ternyata Polygon sebuah perusahaan sepeda lokal yang berbasis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. PT. Insera Sena didirikan oleh Seojanto Widjaja yang lulus dari Teknik Industri ITB pada tahun 1987. Dengan mengedepankan otentisitas, originalitas dan kualitas, Polygon telah terdistribusi di 500 gerai yang tersebar di berbagai belahan dunia, dan terdistribusi hingga 33 negara.

6. Eiger

PT Eigerindo Multi Produk Industri atau dikenal sebagai EIGER adalah perusahaan populer di Indonesia dalam bidang peralatan berpetualang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Ronny Lukito di Bandung. Saat ini, penjualan produk Eiger sudah menembus pasar di berbagai negara mulai dari Malaysia, Filipina, Lebanon, dan Jepang.

7. Lea Jeans

Merek fashion berbahan jeans ini merupakan asli Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber disebutkan jika Lea menyediakan pakaian casual berbahan jeans. Dikutip dari laman resmi Lea Jeans, brand tersebut memang mengusung American Style dan pakaian casual.

Merek ini dibangun pada 1972 dengan mengedepankan kualitas dan authentic denim. Adapun, negara yang membel dalam jumlah besar untuk bisa dipasarkan ke negaranya masing-masing, seperti Korea Selatan, Hong Kong, Filipina.

8. Terry Palmer

Terry Palmer adalah merek handuk yang terkenal di Indonesia. Produsennya adalah PT Indah Jaya. Menariknya, Palmer merupakan singkatan dari Pal Merah yang merupakan lokasi pabrik produk ini pertama kali berdiri pada 1962 dan memproduksi handuk untuk pasar lokal.

Dikutip dari situs resmi tekstil, Indah Jaya mulai mengekspor produk ke Eropa pada 1988. Berkat kualitasnya yang tinggi dan diklaim sebagai handuk higienis, Terry Palmer banyak dipasarkan ke luar negeri. Sebut saja Jepang, Amerika Serikat, hingga Eropa.

9. Wakai

Berdasarkan pantauan dari Bisnis, banyak orang Indonesia bahwa sepatu merk wakai adalah buatan Jepang.Padahal, Wakai adalah produk asli buatan Indonesia. Di mana, PT Metroxx Global, merupakan pemegang lisensi produk fashion mancanegara, termasuk Crocs dan Superdry. Produk Wakai kini sudah ekspansi hingga ke berbagai negara di Asia, seperti Malaysia dan Singapura, Vietnam dan Hong Kong.

10. Tolak Angin

Terakhir, adalah Tolak Angin, yang merupakan suplemen atau obat herbal ini sudah menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Pertama berdiri tahun 1930, kini Tolak Angin juga banyak diekspor ke negara lain seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya.

