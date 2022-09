Tips Strategi Bisnis FnB ala CEO Teguk, Sukses Buka Gerai di AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Merek lokal minuman dan makanan kekinian, Teguk, berhasil melakukan ekspansi bisnisnya ke kancah internasional pada 17 September 2022.

Teguk membuka gerai di New York, Amerika Serikat (AS) yang berlokasi di pusat South of Houston Street (SoHo) — tempat perbelanjaan dan restoran.

Pada Teguk AS terdapat 19 menu yang tersedia dengan rata-rata harga mulai dari US$ 5 atau Rp76 ribu (kurs Rp15,202). 80 persen di antara menunya merupakan sajian eksklusif yang hanya ada di AS. Beberapa di antaranya menjadi menu andalan bagi konsumen AS, seperti Black Sugar Boba dan Coconut Milk Tea.

"Responnya sangat bagus, ini menandakan lidah orang barat cocok sama selera kita," jawab Chief Executive Officer (CEO) Teguk Indonesia Maulana Hakim saat ditanyai mengenai tanggapan warga lokal AS terhadap pembukaan gerai Teguk.

Melihat antusias yang tinggi, dia pun sedang mempertimbangkan untuk mengekspansi bisnis lebih luas lagi ke berbagai negara.

"Kemarin habis buka di New York, langsung banyak yang nawarin buka di Jerman, Filipina, Belanda," ceritanya.

Maulana pun mengungkapkan ramuan yang membuat bisnis food and beverage-nya (FnB) sukses melangkah ke ranah pasar global dengan modal sendiri tanpa hutang. Dia membeberkannya dalam Konferensi Pers - GoFood Dukung UMKM Lokal Go International: Teguk Goes to New York pada 29 September 2022.

Simak strategi bisnis FnB yang menyukseskan ala CEO Teguk Maulana Hakim.

