Cara Buka Bisnis Steak 21, Pelopor Restoran Steak Konsep All You Can Eat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Steak 21 merupakan pelopor pertama steak dengan konsep All You Can Eat di Indonesia. Berdiri sejak 1999, saat ini restoran tersebut telah berkembang dan memiliki lebih dari 30 outlet di Jabotabek, Jawa Barat hingga Surabaya serta Medan.

Sebagai pelopor restoran steak yang berkonsep “All You Can Eat ” atau makan sepuasnya, tentu ini menjadi salah satu pilihan tempat makan yang disukai masyarakat.

Sehingga, dengan melihat adanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan, maka akan sangat menguntungkan jika Anda mengajukan kerja sama berupa bisnis franchise dengan Steak 21. Lantas seperti apa peluang bisnis Steak 21 ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Peluang Bisnis ABUBA Steak, Pionir Bisnis Steak di Indonesia

Peluang Bisnis Steak 21

Berkat kepopuleran brand kuliner ini, tentu menyebabkan banyak wirausahawan ingin ikut menjual dalam sistem waralaba atau franchise. Melansir dari situs resminya, selain All You Can Eat, Steak 21 juga menawarkan daging steak dengan jenis Amerika Serikat (US).

Sayangnya, untuk saat ini informasi dari website dan media sosial Steak 21 belum memuat soal tawaran peluang franchise bahkan biaya ketika akan menjalin kerja sama dengan Steak 21.

Baca Juga : Syarat dan Cara Daftar Franchise Steak Indonesia Raya, Modal di Bawah Rp200 Jutaan

Kemungkinan besar, hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memiliki kendali penuh terhadap setiap produk dan kualitas dari gerai yang beroperasi, sehingga pertumbuhan bisnis dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Tawaran Kerja Sama Lokasi

Menjadi mitra suatu pada sebuah brand besar tentu akan memberikan banyak keuntungan kepada calon mitra. Meski, saat ini Steak 21 tidak punya kepastian terkait informasi franchise. Namun, Anda bisa bermitra dengan brand ini melalui penawaran lokasi.

Baca Juga : Peluang Bisnis Jualan Steak dengan Waroeng Steak & Shake

Pastikan Anda mempelajari lokasi yang digunakan oleh Steak 21. Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis menemukan, hampir semua restoran Steak 21 berada di pusat perbelanjaan ataupun area publik lainnya. Tak hanya itu, beberapa restoran lainnya pun menawarkan ruangan VIP. Sehingga, penting untuk Anda menyesuaikan standar dari Steak 21.

Terkait biaya, Anda juga harus mengalokasikan sejumlah biaya untuk melakukan renovasi yang disesuaikan dengan kondisi bangunan dan peralatan disesuaikan dengan tipe lokasi.

Terakhir, apabila Anda tertarik gabung, Anda bisa untuk menghubungi website Steak 21 dan mengirimkan email terkait pertanyaan dan project plan soal lokasi yang sudah Anda targetkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : premium steaks restoran franchise