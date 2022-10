OK OCE Klaim Berhasil Mencetak 480.765 Wirausaha

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang bertujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta lewat kewirausahaan mengklaim telah berhasil mencetak 480.765 wirausaha.

Hingga September 2022, disebutkan jika OK OCE telah berhasil mencetak 480.765 wirausaha yang menyerap sebanyak 1,4 juta tenaga kerja.

Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE, Iim Rusyamsi mengatakan pengembangan program OK OCE di Jakarta telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Melansir dari situs resminya, gerakan kewirausahaan OK OCE saat ini telah merambah ke lebih dari 500 kota dan kabupaten yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

OK OCE tercatat berkolaborasi 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta.

OK OCE memiliki beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya.

Adapun, kolaborasi yang dilakukan OK OCE guna menciptakan ekonomi berbagi, sehingga tercipta lapangan kerja dan kemandirian serta kesejahteraan bagi masyarakat. Mulai dari, pendaftaran, pemberian pelatihan, pendampingan, perizinan, pelaporan keuangan, akses pemasaran hingga akses permodalan.

Harapannya, dengan segala misi ekonomi dari gerakan OK OCE ini, tentunya dapat mendorong penciptaan wirausaha baru melalui dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat Kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM; serta menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.

