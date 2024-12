Kiwi Challenge Ajak Anak Muda Asah Jiwa Kewirausahaan Sejak Dini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, banyak orang yang tertarik menjadi wirausaha karena bisa menjadi 'boss' untuk diri sendiri.

Bahkan, dunia wirausaha juga sudah menarik bagi kalangan remaja, yang membuka bisnis UMKM di sela-sela kesibukannya.

Tingginya jumlah peminat UMKM membuat Kiwi Challenge menggelar program kewirausahaan dengan tema UMKM.

Marketing Manager Education New Zealand for Indonesia & Malaysia, Naluri Bella Wati mengatakan UMKM menjadi tema Kiwi Challenge, program entrepreneurship untuk kalangan muda yang sudah digelar sejak 2020 lalu.

"UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia juga saat ini, namun masih banyak yang kekurangan edukasi dan penyaluran ide-ide bisnis yang ingin mereka kembangkan," ujar Nalur memaparkan alasan UMKM menjadi tema saat ini.

Dia mengatakan UMKM atau entrepreneurship yang dipilih yang bisa memberikan impact pada Indonesia secara general.

Menurut Naluri, dalam program Kiwi Challenge tahun ini, panitia telah menerima lebih dari 50 proposal dalam bentuk video.

Ide-ide tersebut kemudian dikurasi oleh juri yang terdiri dari pelaku usaha, akademisi, hingga perwakilan dari University of Otago, New Zealand, dan Education New Zealand. Setelah melalui proses seleksi ketat, 10 finalis terpilih menjadi pemilik ide bisnis yang terbaik.

Dia mengatakan saat ini, Kiwi Challenge menjadi fasilitator dari ide-ide bisnis yang dimiliki para anak muda dimana yang terbaik diberikan hadiah berupa uang tunai. Sementara itu, hingga saat ini belum ada fasilitas untuk mengimplementasikan ide itu pada pemenang.

Dalam Kiwi Challenge 2024, terpilih 9 pemenang dengan masing-masing kategori.

Kategori Universitas

1. Petra Christian Universtiy: Partify

2. Petra Christian University: Meatup

3. UPH: LocalNih

Kategori SMA

1. USG Education: LAW4MSME

2. USG Education: Brand-To-Bee

3. USG Education Futureminds

People Choice Award

1. UPH: LocalNih

2. USG Education: Brand-To-Bee.