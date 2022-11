Kenalan dengan Youtuber dan Sociopreneur Edho Zell, si Mantan Kasir Warnet

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Edho Pratama atau biasa dikenal sebagai "Edho Zell" adalah seorang influencer dan sociopreneur yang dermawan

Namanya baru-baru ini menuai sorotan, setelah dia membuat SAGA Esports dan mendirikan sekolah esport, Esports Academy ID.

Dia pun tercatat sukses membantu 500 UMKM melakukan akselerasi digital dengan menggunakan platform Social Bread miliknya guna menghubungkan bisnis kecil dengan content creator lokal.

Baca Juga : Daftar 5 Youtuber Terkaya di Indonesia, Ada RANS Entertainment

Menariknya, di balik kesuksesan seorang Edho Zell sebagai seorang pengusaha sekaligus Youtuber dengan jutaan subscribers. Ternyata, ada kisah yang menarik, di mana dirinya berjuang dari nol untuk bertahan hidup sendirian di Jakarta

Lantas, seperti apa sosok Edho Zell ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Melansir dari channel Youtube Hermanto Tanoko pada Senin (21/11/2022), sebelum menjadi sosok Youtuber sekaligus pengusaha sukses di banyak bidang, pria kelahiran 1986 ini ternyata tidak memiliki latar belakang keluarga kurang berada, bahkan bisa dikatakan cenderung kurang mampu.

Sejak SMA, Edho Zell sudah harus dipaksa untuk bisa bertahan di Jakarta tanpa orang tua. Mengingat, kedua orangtuanya telah berpisah. Dia pun mengakui bahwa dirinya hampir setiap hari menumpang makan di rumah temannya agar bisa bertahan hidup. Edho mengakui bahwa dirinya sempat menjadi penjual parfum door to door dan kasir warnet.

Karena himpitan ekonomi, membuat Edho pun secara terpaksa harus mengubur harapan untuk bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

Tapi, nasib baik membawanya ke dunia presenter, di mana Edho sering mendapat panggilan kerja dari satu tempat ke tempat lainnya. Alhasil, kehidupannya mulai membaik, dan Edho pun melanjutkan kuliah. Kali ini dia berkuliah di London School of Public Relations.

Baca Juga : Cara Menjadi Youtuber Pemula yang Sukses, Cuma Modal HP

Pada tahun 2011, ketika era Youtube menunjukkan tanda-tanda keemasan di Indonesia, dia pun seakan membaca peluang masa depan platform baru tersebut dan secara konsisten membuat konten review makan dan travelling.

Berkat kualitas video serta banyaknya peminat atas channel Edho Zell, menjadikan Edho menjadi Youtuber pertama di Indonesia yang menerima "Gold Play Button" dari Youtube saat dia mencapai 1 juta pelanggan pada tahun 2016.

Bisnis Sosial Milik Edho Zell

Melansir dari LinkedIn, terinspirasi dari perjuangannya semasa muda, Edho pun memulai gerakan sosialnya di tahun 2019 bernama "Warteg Gratis" yang berfokus pada pemberian sembako gratis kepada mereka yang membutuhkan, di mana sudah ada di 5 kota dan hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun.

Lalu, di tahun 2019 saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Guna menampung banyaknya korban PHK, menjadikan Edho termotivasi untuk membuka lowongan pekerjaan dengan membuka usaha sendiri bernama Nyapii, yakni sebuah bisnis warung daging asap tradisional.

Meski banyak yang mencibir bahwa bisnisnya tidak akan bertahan lama. Tapi, tak disangka, melansir dari Instagram Nyapii diketahui bahwa selama satu tahun gerai tersebut berkembang dengan pesat hingga menghasilkan 60 outlet di seluruh Indonesia.

Berdasarkan situs resmi Social Bread, diketahui pula bahwa Edho Zell pernah menjadi salah satu pendiri PT Future Mediatrix Group (FMG) adalah salah satu agensi periklanan di Indonesia yang bergerak pada bidang media sosial dan digital activation.

Dengan pertumbuhannya yang pesat, FMG dipercaya untuk mengelola beberapa brand besar. Namun sebagai perusahaan yang menangani lebih banyak klien korporat, biaya layanan mereka menjadi terlalu mahal untuk dimanfaatkan oleh pemilik bisnis UKM.

Karena tujuan hidup Edho dari awal adalah membantu UKM di platform digital, Edho Zell memutuskan untuk melepaskan kepemilikannya dan memulai start up baru yang fokus membantu UKM, menjadikan Social Bread berhasil dirinya dirikan tahun 2020 dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama dengannya.

Edho pun mengonfirmasi pada Bisnis, walau kini dirinya masih menjadi Digital Content Creator. Tapi, profesi sebagai Youtuber bukan menjadi sumber penghasilannya yang utama

“Saat ini, saya masih bikin konten Youtube Shorts, Instagram Reels, beberapa kali TikTok. Tapi sudah tidak seintens sekarang, saya ingin fokus ke lini bisnis yang sekarang,” ungkapnya.

Adapun, beberapa penghargaan yang pernah Edho raih antara lain, seperti Instagram Southeast Asia Representative for Los Angeles Vidcon 2018, Youtube Indonesia Representative for Creator Summit in South Korea on 2017 and Japan on 2018, telah bekerja sama dengan 100 brand, mulai dari Samsung, UPH, Tokopedia, Slai Olay.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : youtuber sociopreneur selebgram tokoh bisnis