Syarat, Biaya dan Cara Gabung Franchise Gyu-Kaku, Restoran Japanese BBQ Premium

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Konsep restoran all you can eat alias makan sepuasnya kini tengah diminati masyarakat. Adapun, salah satu restoran all you can eat yang terkenal dan sudah memiliki jangkauan hingga global adalah Gyu-Kaku Japanese BBQ.

Adapun, hal yang membuat brand ini sangat terkemuka, karena restoran ini menawarkan daging dengan kualitas terbaik dan pelayanan kelas dunia.

Semuanya berawal dari sebuah restoran yang dibuka di Sangenjaya, Tokyo, pada tahun 1996. Dari restoran pertama tersebut, Gyu-Kaku telah berkembang menjadi operator restoran Yakiniku terbesar di dunia, di mana pengelolanya adalah Reins USA Franchise Co.

Baca Juga : Boga Group Hadirkan Sushi Kaiyo, Restoran Jepang Berkonsep Izakaya

Gyu-Kaku menjejakkan kaki di Indonesia di Aeon Mall BSD City pada tahun 2015 yang dipegang oleh PT Reins Marindo Indonesia. Sejak saat itu, Gyu-Kaku kian berkembang untuk membuat Yakiniku Jepang lebih dikenal masyarakat di Indonesia.

Hingga kini, Gyu-Kaku telah mencapai 700 outlet di seluruh dunia. Sementara, di Indonesia sendiri PT Reins Marindo Indonesia telah mengoprasikan 35 outlet Gyu-Kaku

Dengan kehadiran franchise secara global, tentu ini bisa menawarkan peluang keuntungan yang sangat baik. Sebab, banyak orang sudah mengetahui brand F&B ini. Lantas, seperti apa cara menjadi mitra dari brand ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Jumlah Restoran Jepang di Surabaya Tumbuh 10 Persen - 15 Persen

Profil Bisnis Gyu-Kaku

Melansir dari Entrepereneur, Gyu-Kaku, merupakan istilah dari bahasa Jepang yang berarti "tanduk banteng". Didirikan pada tahun 1996 dan waralaba sejak tahun 1997, misi Gyu-Kaku Japanese BBQ Restaurant adalah untuk memberdayakan pelanggan melalui kebebasan memasak makanan mereka menggunakan pemanggang di meja yang nyaman dan berventilasi sendiri.

Berkat kualitas yang ditawarkan, Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku masuk ke daftar Entrepreneur Magazine's Franchise 500. Pemeringkatan ini didasarkan pada evaluasi lebih dari 150 poin data di bidang biaya dan biaya, ukuran dan pertumbuhan, dukungan franchisee, kekuatan merek, serta kekuatan dan stabilitas keuangan.

Syarat Franchise Gyu-Kaku Indonesia

Jika Anda tertarik untuk membuka waralaba BBQ Jepang Gyu-Kaku, Anda harus memastikan bahwa Anda siap secara finansial untuk investasi awal yang terdiri dari biaya waralaba dan biaya awal lainnya.

Baca Juga : Food Station Jakarta Siap Luncurkan Beras Kenyal ala Restoran Jepang

Anda juga harus mempersiapkan diri untuk biaya berkelanjutan yang akan mencakup biaya royalti dan biaya iklan. Ada juga persyaratan kekayaan bersih minimum dan persyaratan modal cair yang harus dipenuhi oleh pewaralaba.

Adapun, jangka waktu waralaba awal biasanya berlangsung selama sepuluh tahun, tetapi Anda dapat memperbaruinya kapan saja setelah jangka waktu tersebut selama Anda memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun, biaya waralaba awal yaitu US$50.000 atau setara dengan Rp779 juta, di mana investasi awal calon mitra sebesar US$1,2 juta atau Rp18 miliar hingga US$2,6 juta atau Rp40 miliar

Pihak Gyu-Kaku internasional juga mempersyaratkan kekayaan bersih senilai US$1,5 juta atau etara dengan Rp23 miliar sampau US$2 juta atau setara dengan Rp31 miliar.

Dengan biaya sebesar itu, nantinya calon mitra harus membayar biaya royalti sebesar 4 hingga 5 persen beserta biaya royalti iklan sebesar 1,5 persen dengan jangka waktu per 10 tahun.

Sistem Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku memiliki lebih dari 750 lokasi di seluruh dunia, dibangun berdasarkan pengalaman franchise selama satu dekade pertama di Jepang.

Nantinya, sistem Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku akan secara efisien beroperasi. Bahkan, nantinya perusahaan dalam memberikan pelatihan dan dukungan yang ekstensif dan berdedikasi kepada pemegang franchise.

Tahapan Gabung Bisnis Franchise Gyu-Kaku

Untuk memulai waralaba Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku Anda, Anda cukup menghubungi email di Gyu-Kaku Indonesia serta mengirimkan formulir permintaan waralaba. Jika Anda terlihat cocok, Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku dapat menghubungi Anda melalui perwakilan waralaba dengan informasi lebih lanjut tentang perusahaan dan peluang.

Calon pewaralaba juga dapat menerima Dokumen Pengungkapan Waralaba yang lebih mendalam, di mana Anda akan menemukan angka-angka yang mencerminkan kinerja merek sebagai investasi. Perusahaan juga akan memberi Anda kesempatan untuk memverifikasi dokumen ini dengan berbicara dengan pemegang waralaba Restoran BBQ Jepang Gyu-Kaku yang ada.

Dari sini, mereka dapat mengundang Anda ke kantor pusat perusahaan di Torrance, California untuk bertemu dengan tim eksekutif. Jika kedua belah pihak setuju, Anda dapat segera menandatangani perjanjian waralaba, membayar biaya yang diperlukan, dan mulai mengatur lokasi Anda dengan bantuan tim waralaba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : restoran jepang peluang usaha peluang bisnis