Mengenal Claudia Sondakh, Crazy Rich Singapura Kelahiran Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Claudia Sondakh yang juga merupakan anak dari bos Grup Rajawali Peter Sondakh, kini menjadi sorotan, lantaran dirinya disebut-sebut sebagai Crazy Rich Singapura.

Sebagai pemilik dan pendiri Plentyfull Bakery & Deli di Singapura dengan menu brunch yang beroperasi sejak awal 2020, dirinya ternyata sempat memiliki bisnis fesyen Robe Raiders.

Ini merupakan butik online untuk barang-barang mewah bekas yang dia dirikan bersama pada tahun 2011, yang kemudian bergabung dengan platform belanja The Fifth Collection pada tahun 2015.

Lantas, sebenarnya seperti apa sosok dari Claudia Sondakh? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Claudia Sondakh adalah putri pengusaha Indonesia, Peter Sondakh. Menurut Forbes, ayahnya memilik kekayaan bersih dengan harta kekayaan mencapai US$1,9 miliar atau setara dengan Rp28,7 triliun.

Melansir dari Zula Singapore, Claudia lahir di Jakarta namun telah tinggal di Singapura sejak usia 3 tahun. Sebelum terkenal sebagai pengusaha F&B, di mana dia membuka Plentyfull di Millenia Walk dan outlet saudaranya, Plentyfull Bakery & Deli, di Great World 2020.

Ternyata, Claudia sempat bekerja di Capella Singapore selama 18 bulan untuk bisa mengasah kemampuannya untuk bisa menambah skill di bidang kitchen-nya.

Selain itu, Claudia juga sempat terjun di bidang industri fashion. Dia memiliki gelar Master Seni Rupa dalam Desain dan Teknologi dari Parsons The New School of Design.

Menikah dengan Crazy Rich Singapura

Claudia pun menikah dengan anak dari konglomerat Singapura, Evan Kwee yang merupakan generasi ketiga pemilik Pontiac Land Group, di mana keluarga Kwee memiliki beberapa hotel mewah di Singapura, seperti Ritz-Carlton Millenia, Conrad Centennial Singapore, dan The Capella Singapore, serta superblok perkantoran, Millenia Tower dan Centennial Tower.

Harta kekayaan keluarga Kwee diperkirakan mencapai US$6,1 miliar atau setara dengan Rp92,5 triliun, di mana dengan besaran harta tersebut menjadikan keluarganya berada di posisi ke-20 orang terkaya di Singapura dan orang terkaya di dunia ke-480.

Melansir dari Linkedin, saat ini sang suami Claudia Evan Kwee tengah menjabat sebagai Wakil Presiden Pontiac Land Group sejak 2002.

Sama seperti Claudia Sondakh yang dikenal low profile, keluarga Kwee juga menjalani kehidupan yang relatif tertutup. Namun, dengan visi besar perusahaan yang terus mengembangkan proyek ke China, Filipina dan Vietnam. Tentu, hal ini tentu saja akan menambah deretan portfolio hotel dan bisnis properti keluarga Claudia dan Evan.

