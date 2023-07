Miliarder Termuda di Dunia Austin Russell Sebut Kuliah Sudah Tidak Relevan, Kenapa?

Bisnis.com, JAKARTA - Miliarder termuda di dunia, Austin Russell (28) membuat heboh publik, setelah menyarankan banyak anak muda untuk keluar dari perguruan tinggi.

Dia berpendapat pendidikan tinggi tidak cocok untuk semua orang dan bukanlah satu-satunya jalan menuju kesuksesan.

Austin Russell sendiri meninggalkan Universitas Stanford pada 2012 untuk memulai perusahaan sendiri setelah mendapatkan dana hibah sebesar US$100.000 dari sebuah beasiswa bergengsi.

Pada Desember 2020, Luminar Technologies, perusahaan teknologi yang didirikannya saat berusia 17 tahun, go public, dan dia menjadi miliarder dalam semalam.

Saat ini, Austin masih memimpin perusahaannya dan memiliki kekayaan sebesar US$2,6 miliar.

Dalam wawancaranya dengan CNBC Make It, Austin menyatakan perguruan tinggi tidak cocok untuk semua orang dan dia sangat merekomendasikan untuk keluar dari perguruan tinggi.

Menurutnya, semua informasi kini tersedia di ujung jari kita secara online, yang tidak sama seperti 50 tahun yang lalu.

Dia bahkan mengklaim, jika tidak mendapatkan dana hibah untuk memulai perusahaan teknologi, dia tetap akan keluar dari perguruan tinggi.

Melansir dari Forbes pada 2021, dirinya dinobatkan sebagai miliarder termuda yang sukses secara mandiri di dunia pada usia 26 tahun.

Austin lahir di California, ayahnya Michael bekerja di bidang real estat komersial sementara ibunya adalah mantan model dan aktris Shannon Cleye, yang dikenal karena perannya di The Young and the Restless.

Sebagai seorang jenius dalam bidang optik, Russell mengembangkan ide untuk Luminar ketika dia baru berusia 17 tahun dan sedang belajar fisika di Universitas Stanford.

Dia keluar dari perguruan tinggi setelah hanya tiga bulan pada 2012 ketika dia diberikan Thiel Fellowship senilai US$100.000 melalui program yang didanai oleh miliarder Peter Thiel untuk membina para pengusaha.

Selama lima tahun, dia bekerja di balik layar menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak lidar Luminar, yang kemudian diperkenalkannya ke publik pada 2017.

Setelah Luminar terdaftar di Nasdaq, Russell menjadi miliarder termuda yang sukses secara mandiri di dunia pada usia 25 tahun.

Pada 2021, dia menjual 10 persen kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut, menghasilkan US$220 juta dalam bentuk uang tunai.

Keesokan harinya, dia membeli properti senilai US$83 juta di California.

Properti itu terletak di puncak bukit yang saat itu dibanderol dengan harga sekitar US$7,3 juta pada 2013 dan membangun sebuah mansion seluas 20.000 kaki persegi yang menjadi impian para miliarder.

Rumah yang menakjubkan ini sebelumnya tersedia untuk disewa seharga US$350.000 per bulan pada tahun 2020, tetapi segera dibeli oleh Russell dengan harga US$83 juta.

Pemandangan panoramik dari properti ini memungkinkan pemiliknya melihat seluruh lanskap kota Los Angeles dan Samudra Pasifik.

Menurut salah satu agen properti, hunian Russell menjadi salah satu tempat dari lima pemandangan terbaik di kota tersebut.

Berkat kekayaannya itu pun, dia juga membeli properti di Winter Park, Orlando. Mansion tersebut memiliki luas 13.000 kaki persegi dan terletak hanya 11 mil dari markas besar Luminar di Orlando.

Huniannya pun tercatat sebagai transaksi real estate residensial terbesar kedua dalam sejarah Tengah Florida.

Rumah kedua ini memiliki 10 kamar tidur dan 10,5 kamar mandi. Properti yang awalnya dibangun pada tahun 1925 telah mengalami renovasi dan ekspansi lengkap pada 2018. Rumah ini terletak di belakang gerbang besar di sebuah tanah sempit di antara Danau Virginia dan Danau Mizell di Florida.

