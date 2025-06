Raja Minuman Terkaya Thailand Lepas Perusahaannya kepada Lima Anaknya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Orang terkaya di Thailand, Charoen Sirivadhanabhakdi, membagikan saham di perusahaan induk Thai Beverages yang dia kendalikan sekitar 66% kepada kelima anaknya, meskipun dia tidak menyerahkan kendali penuh atas perusahaan minuman raksasa itu.

Dilansir Bloomberg, lima keturunan miliarder berusia 80-an itu memberlakukan perjanjian pemegang saham yang akan memberikan wewenang untuk mengelola dan membuat semua keputusan sehubungan dengan bisnis dan aset perusahaan kepada ayah mereka

Langkah itu menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan mengambil alih kerajaan bisnis Charoen yang begitu besar, karena rencana suksesi semakin cepat.

Menurut Bloomberg Billionaires Index, taipan itu diperkirakan memiliki kekayaan senilai US$10,9 miliar atau sekitar Rp177,5 triliun. Salah satu landasannya adalah Thai Beverage, pembuat bir Chang, yang juga mengoperasikan penyulingan di seluruh Skotlandia.

Pengalihan saham tersebut merupakan bagian dari perubahan jangka panjang dalam kepemilikan sang raja minuman dan mendiang istrinya Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi saat suksesi semakin dekat.

Saat ini, Thapana Sirivadhanabhakdi, putra sulungnya, adalah kepala eksekutif ThaiBev saat ini. Dengan restrukturisasi tersebut berarti dia akan berbagi saham pengendali keluarga di perusahaan tersebut dengan saudaranya, Panote Sirivadhanabhakdi, yang merupakan CEO pengembang properti yang terdaftar di Singapura, Frasers Property, serta tiga saudara perempuannya, Atinant Bijananda, Wallapa Traisorat, dan Thapanee Techajareonvikul.

Thapanee adalah CEO Berli Jucker, konglomerat dengan kepentingan termasuk pengecer bahan makanan Big C, sementara Wallapa mengepalai Asset World, sebuah perusahaan perhotelan yang berfokus di Thailand.

Profil Charoen Sirivadhanabhakdi

Charoen Sirivadhanabhakdi, seorang maestro bisnis terkemuka Thailand, mengepalai Thai Beverage, TCC Group, dan Fraser and Neave.

Berawal dari keluarga Tionghoa Thailand yang sederhana, Charoen menjadi maestro properti terkemuka di Thailand dan pemilik hotel terkemuka di dunia.

Charoen Sirivadhanabhakdi lahir pada 1944 dari keluarga Tionghoa Thailand di Bangkok. Dia adalah anak keenam dari sebelas bersaudara yang lahir dari seorang pedagang kaki lima miskin.

Nama Tionghoa-nya adalah Su Xuming, dan dia kemudian mengadopsi nama keluarga Thailand Srisomburananont.

Charoen meninggalkan sekolah pada usia sembilan tahun untuk mulai bekerja dan berbicara dalam bahasa Teochew dan Thailand.

Charoen Sirivadhanabhakdi memulai karier bisnisnya dengan memasok penyulingan yang memproduksi wiski Thailand. Dia kemudian memperoleh lisensi untuk memproduksi minuman beralkoholnya sendiri dan memperoleh 100% konsesi untuk produksi minuman keras di Thailand.

Charoen kemudian bekerja sama dengan Carlsberg untuk memasuki pasar bir Thailand dan meluncurkan bir Chang pada 1993, yang memperoleh pangsa pasar sebesar 60%.

Pada 2005, dia berhasil menggugat Carlsberg dan memenangkan US$120 juta. Charoen juga berusaha untuk mendaftarkan ThaiBev di pasar saham Thailand tetapi menghadapi protes.

Dia kemudian berhasil merambah ke pengembangan properti melalui TCC Land Co. Ltd. dan menjadi tuan tanah terbesar di Thailand, menguasai 630.000 rai tanah.

Pada 2013, dia mengakuisisi Fraser and Neave, Ltd, dan mengumumkan rencana untuk pengembangan baru senilai US$3,5 miliar yang disebut One Bangkok.