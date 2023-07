Dari Kylie Jenner hingga Taylor Swift, Ini Daftar Perempuan Muda Terkaya 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, kesuksesan butuh perjalanan panjang dan kerja keras yang berkelanjutan.

Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade.

Namun, hal ini tidak berlaku pada sejumlah anak muda yang masuk jajaran “America’s Richest Self-Made Women” tahun 2023

Di usia yang sangat muda, mereka berhasil meraih kekayaan finansial secara mandiri.

Dari 100 anggota yang masuk ke dalam peringkat ini tahun 2023, nyatanya hanya ada 11 wanita yang berusia di bawah 40 tahun.

Lantas, siapa saja sosok wanita muda terkaya di dunia? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya

1. Kylie Jenner

Usia: 25 tahun

Kekayaan bersih: US$680 juta atau Rp10,2 triliun

Sumber kekayaan: Kosmetik

Kylie Jenner merupakan wanita mandiri termuda yang masuk dalam daftar ini selama enam tahun berturut-turut, dia pertama kali masuk ke jajaran wanita muda terkaya pada usianya ke-20 tahun.

Jenner memiliki kekayaan US$80 juta atau Rp1,2 triliun lebih banyak dibandingkan setahun yang lalu. Jenner memulai kariernya dalam acara realitas keluarga Kardashian yang populer, “Keeping Up with the Kardashians”, yang berlangsung selama 20 musim.

Sebagai anggota termuda dari keluarga Kardashian-Jenner, dia pun mendirikan perusahaan kosmetik Kylie Cosmetics dengan kepemilikan saham sebesar 44 persen pada 2015.

Lalu pada 2020, dia menjual 51 persen saham perusahaan kepada Coty dengan harga US$600 juta atau sekitar Rp9 triliun

2. Lucy Guo

Usia: 28 tahun

Kekayaan bersih: US$360 juta atau Rp5,4 triliun

Sumber kekayaan: AI

Dia merupakan salah satu pendiri perusahaan Scale AI bersama Alexandr Wang pada 2016 dan memutuskan mengundurkan diri pada 2018.

Meski begitu, dia masih memiliki saham hampir 6 persen di perusahaan tersebut

Terbaru, Guo meluncurkan Passes, sebuah "platform web3 untuk para kreator" pada April 2022 dan berhasil mengumpulkan US$8 juta atau Rp120 miliar dari investor pada September.

3. Taylor Swift

Usia: 33 tahun

Kekayaan bersih: US$740 juta atau Rp11,1 triliun

Sumber kekayaan: Musik

Sang bintang pop Amerika ini memiliki kekayaan yang naik sebesar US$170 juta atau Rp2,5 triliun sejak tahun lalu berkat perilisan album barunya, Midnights, pada Oktober 2022, diikuti dengan pengumuman tur Eras yang dimulai pada Maret.

Lebih dari dua juta tiket terjual dalam sehari melalui Ticketmaster.

4. Whitney Wolfe Herd

Usia: 33 tahun

Kekayaan bersih: US$510 juta atau Rp7,6 triliun

Sumber kekayaan: Aplikasi kencan

Pendiri Bumble ini sempat kehilangan US$230 juta atau Rp3,4 triliun dalam setahun terakhir karena saham aplikasi kencannya merosot hampir 30 persen.

Sahamnya turun hampir 80 persen sejak Bumble melantai di bursa saham pada 2021. Aplikasinya membedakan diri dari pesaingnya dengan meminta wanita untuk mengambil inisiatif pertama. Meski, perusahaan ini terus menghadapi penurunan pengguna berbayar untuk aplikasi kencannya. Namun, hal itu tidak menghentikan Wolfe Herd untuk menikmati kekayaannya.

Pada Januari, dia dan suaminya dilaporkan membeli peternakan senilai US$21 juta atau Rp315,9 miliar di California dari Ellen DeGeneres (No. 73).

5. Rachel Romer

Usia: 34 tahun

Kekayaan bersih: US$320 juta

Sumber kekayaan: Pendidikan online

Pada Juni 2022, perusahaan pendidikan online milik Romer, Guild Education, berhasil mengumpulkan US$175 juta atau Rp2,6 triliun dari investor dengan valuasi US$4.4 miliar atau Rp66,1 triliun

Guild, yang didirikan olehnya pada 2015, membantu perusahaan mempertahankan karyawan dengan membantu mereka mempelajari keterampilan terkait pekerjaan baru dan mendapatkan gelar perguruan tinggi tanpa utang.

