Mulai Manuver di GOTO, Ini Profil Pemilik "Tangan Dingin" Patrick Walujo

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Patrick Walujo mulai menunjukkan tajinya setelah didapuk menjadi CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Patrick digadang-gadang punya sentuhan "tangan dingin" yang selalu membawa kesuksesan pada perusahaan yang dinaunginya. Lantas, siapa Patrick Walujo sebenarnya?

Pemilik nama lengkap Patrick Sugito Walujo ini ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai CEO GoTo menggantikan Andre Soelistyo.

Dia merupakan seorang pria dengan segudang prestasi, dan menjadi investor besar di sejumlah perusahaan ternama di Indonesia.

Patrick menempuh pendidikan di SMA di Kolese Kanisius pada tahun 1993, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Cornell University di New York, jurusan Operations Research & Industrial Engineering, dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1997.

Patrick memulai karirnya pada tahun 1997 hingga 2000 di bank investasi ternama asal Amerika Serikat, Goldman Sachs & Co. sebagai analis.

Patrick juga sempat menjadi analis di Goldman, Sachs & Co. dan bekerja di kantor London dan New York. Sampai pada tahun 2009, ia menerima penghargaan Ernst & Young sebagai "Young Entrepreneur of the Year".

Patrick juga sempat bertugas menjadi Senior Vice President di Pacific Century Ventures, Tokyo, dari tahun 2000 hingga 2003.

Di tahun yang sama, Patrick mendirikan Northstar Group dan saat ini menjabat sebagai Co-founder & Co-Managing Partner. Perusahaan ini menjadi salah satu pemilik saham di GOTO, membuatnya menjadi salah satu pemegang saham awal di perusahaan besutan Nadiem Makarim, Gojek.

Lewat berbagai pengalamannya, Patrick pernah mengawal transformasi Bank BTPN, dan Bank Jago hingga melakukan sejumlah aksi korporasi berupa rights issue.

Sebelum menjadi CEO GOTO, Patrick Sugito Walujo sudah menjabat sebagai komisaris GoTo. Bersama dengan Andre, Nadiem Makarim, dan pendiri lainnya.

Dia turut berperan dalam mengembangkan Gojek dari awal beroperasi di garasi rumah hingga melakukan merger dengan Tokopedia dan kemudian mengawal GOTO mencatatkan diri di bursa dan melakukan IPO.

Mulai Bermanuver

Di bawah pengawasan Patrick Walujo, GOTO akan meluncurkan aplikasi Gopay yang terpisah dengan aplikasi Gojek secara nasional esok hari, Rabu (26/7/2023).

GoTo Financial akan meluncurkan aplikasi GoPay secara nasional untuk dapat digunakan di seluruh kota di Indonesia.

GoPay dibuat dalam aplikasi terpisah dengan misi untuk menjangkau lebih banyak pengguna di luar aplikasi Gojek dan Tokopedia.

Tujuan dari peluncuran aplikasi versi perdana ini adalah untuk mengajak pengguna berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi GoPay. Pengguna nantinya dapat memberikan masukan dan saran sebelum aplikasi GoPay resmi diluncurkan secara nasional.

