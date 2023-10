Profil Claudia Goldin, Penerima Penghargaan Nobel Ekonomi 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Claudia Goldin adalah seorang akademisi Amerika Serikat (AS) yang dianugerahi Nobel di bidang ekonomi berkat penelitiannya mengenai faktor-faktor yang menjelaskan kesenjangan gaji antara pria dan wanita.

Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia di Stockholm pada Senin (9/10/23) dalam pernyataannya mengatakan bahwa Goldin akan menerima penghargaan sebesar 11 juta Krona.

"Berkat penelitian terobosan Claudia Goldin, kita sekarang tahu lebih banyak tentang faktor-faktor yang mendasari dan hambatan mana yang mungkin perlu ditangani di masa depan,” ungkap ketua ketua Komite Penghargaan Ilmu Ekonomi, Jakob Svensson, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (9/10).

Mengutip Dana Moneter Internasional (IMF), pada Senin (9/10) Goldin, kelahiran 1946 di New York, merupakan seorang sejarawan ekonomi, ekonom ahli tenaga kerja dan pakar gender yang mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memahami masa kini.

Pada awal mulanya, Goldin tertarik pada penyelidikan dan penemuan intelektual, dan menyukai museum-museum Manhattan ketika ia pertama kali menyukai arkeologi dan kemudian bakteriologi.

Ia kemudian menempuh pendidikannya di Cornell University untuk mempelajari mikrobiologi, dan akhirnya beralih ke ilmu humaniora dan sosial, terutama sejarah dan ekonomi. Goldin kemudian menyelesaikan gelar doktornya pada 1972 dalam organisasi industri dan teknologi di University of Chicago.

Goldin telah menempuh karirnya selama lebih dari empat dekade yang telah mempelajari dampak ekonomi dari perubahan teknologi, ketidaksetaraan, pendidikan, polusi air dan korupsi.

Ia juga terkenal dengan penelitian dan wawasannya mengenai peran perempuan dalam ekonomi AS, untuk mengembangkan pemahaman yang kompleks mengenai alasan di balik kesenjangan upah gender yang telah terbukti.

Goldin sendiri sering disebut sebagai salah satu dari 10 ekonom perempuan paling berpengaruh di dunia. Ia juga memenangkan IZA Prize in Labor Economics pada tahun 2016 dan Mincer Prize dari Society of Labor Economists untuk kontribusi seumur hidupnya pada tahun 2009.

Tak hanya itu, pada 2013-2014, Goldin menjadi presiden American Economic Association dan menjadi wanita pertama yang mendapatkan jabatan tetap di bidang ekonomi di Harvard dan University of Pennsylvania.

Adapun, selama 28 tahun yang berakhir pada 2017, Goldin juga menjabat sebagai direktur Development of the American Economy (DAE) di National Bureau of Economic Research (NBER).

Mengutip Harvard, Goldin adalah Profesor Ekonomi Henry Lee di Universitas Harvard. Ia juga penulis dan editor beberapa buku seperti The Race between Education and Technology (dengan L. Katz; Belknap Press, 2008, 2010) yang memenangkan Penghargaan RR Hawkins 2008 untuk karya ilmiah paling menonjol di semua disiplin ilmu seni dan sains.

Ia juga memperoleh penghargaan BBVA Frontiers in Knowledge 2019 dan penghargaan Nemmers 2020, keduanya di bidang ekonomi. Tak hanya itu, dari 1984-1988, ia juga menjadi editor Journal of Economic History.

