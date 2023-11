Daftar Brand Lokal yang Mendukung Palestina

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG – Belakangan ini, masyarakat dari seluruh dunia, termasuk Indonesia tengah mengutarakan ajakan untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel sebagai salah satu cara mendukung rakyat Palestina.

Di Indonesia sendiri, banyak ajakan yang diutarakan di media sosial sebagai upaya mendukung rakyat Palestina dengan berhenti menggunakan produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel.

Memboikot produk Israel dan produk-produk yang mendukung Israel dianggap sebagai upaya untuk mendukung perjuangan Palestina dalam konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan.

Lewat unggahan di media sosial, berbagai brand lokal Indonesia juga turut menyuarakan dukungan untuk Palestina agar mendapatkan keadilan dan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Berikut adalah beberapa brand kosmetik lokal yang bersuara mendukung Palestina.

1. Mother of Pearl (MOP Beauty)

Meskipun brand kecantikan lokal milik beauty vlogger Tasya Farasya ini belum merilis postingan resmi yang menyatakan dukungan terhadap Palestina, para penggemar produk kecantikan di Indonesia yakin bahwa MOP Beauty memberikan dukungan kepada Palestina.

Keyakinan ini berangkat dari unggahan foto Tasya Farasya pada akun Instagram pribadinya yang mengutarakan dukungan untuk Palestina.

2. BHUMI Skincare

BHUMI Skincare merupakan salah satu brand kosmetik lokal milik Ahmad Rashed. Melalui unggahan di akun Instagram resmi @bhumiofficial, mereka juga menyuarakan dukungan terhadap Palestina.

“Sending our heartfelt prayers to Gaza. Standing together against violence for a better world” Our voice is matters!, tulis BHUMI Skincare pada keterangan foto yang diunggah.

3. Skin Game

Brand kosmetik lokal milik Michella Ham ini juga turut menyuarakan dukungan untuk Palestina dengan mengajak para pengikutnya untuk berdonasi melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.

4. Teratu Beauty

Sama seperti Skin Game, Teratu Beauty juga turut menyuarakan dukungan untuk Palestina melalui Instagram resminya @teratubeauty dengan mengajak pengikutnya untuk berdonasi melalui Kedutaan Besar Palestina Indonesia.

5. Koola Beauty

Melalui akun Instagram resminya @koolabeautyofficial, brand kecantikan lokal ini juga menyatakan dukungannya untuk Palestina dengan mendonasikan 100% penjualannya pada tanggal 31 Oktober untuk mendukung Palestina.

6. Runa Skin

Sama seperti Koola Beauty, brand kecantikan lokal Runa Skin juga menunjukkan dukungan untuk Palestina dengan mendonasikan pendapatannya lewat produk ‘Juicy Lip Tint’ pada 31 Oktober sampai 3 November 2023.

“The struggle of Palestine is not only struggle for freedom, but also a struggle for justice and human rights. Sebagian penjualan Runa Skin Juicy Lip Tint akan didonasikan untuk Palestina. Let's stand together,” tulis mereka dalam keterangan foto yang diunggah. (Kresensia Kinanti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News