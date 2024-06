Taipan Media Rupert Murdoch Resmi Menikah Kelima Kalinya di Usia 93 Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Taipan media dengan kekayaan US$19,9 miliar, Rupert Murdoch kembali menikah di usia 93 tahun untuk yang kelima kalinya.

Murdoch menikah pada Sabtu (1/6) dengan istri barunya Elena Zhukova (67) seorang pensiunan ahli biologi Rusia.

Elena Zhukova adalah pensiunan ahli biologi molekuler, yang berspesialisasi dalam penelitian diabetes. Kontribusinya dalam bidang ini termasuk pekerjaan yang dilakukan di University of California, Los Angeles.

Berasal dari Moskow, wanita tersebut kemudian pindah ke Amerika Serikat pada 1991, pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet.

Melansir BBC Murdoch dikabarkan berkencan dengan Zhukova segera setelah pertunangannya dengan mantan pendeta polisi Ann Lesley Smith tiba-tiba dibatalkan pada April 2023.

Murdoch, yang merupakan pria kelahiran Australia, dan memiliki enam anak, adalah ketua konglomerat News Corporation, yang memiliki Fox News, Wall Street Journal, The Sun dan Times.

Namun dia mengundurkan diri sebagai ketua Fox dan News Corp tahun lalu, meninggalkan putranya Lachlan untuk memimpin kedua perusahaan tersebut.

Murdoch dan Zhukova dikabarkan bertemu di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh salah satu mantan istrinya, pengusaha kelahiran China, Wendi Deng.

Mantan pasangannya yang lain adalah pramugari Australia Patricia Booker, jurnalis kelahiran Skotlandia Anna Mann, dan model dan aktris AS Jerry Hall.

Zhukova sebelumnya juga sudah pernah menikah dengan miliarder minyak Rusia, Alexander Zhukov, sementara putri mereka Dasha, menjadi seorang sosialita dan pengusaha, yang menikah dengan oligarki Rusia Roman Abramovich hingga 2017.

Rupert Murdoch memulai karirnya di Australia pada 1950-an dan akhirnya membeli surat kabar News of the World dan The Sun di Inggris pada 1969 silam.

Dia kemudian membeli sejumlah publikasi AS termasuk New York Post dan Wall Street Journal.

Pada 1996, dia meluncurkan Fox News, yang kini menjadi saluran berita TV yang paling banyak ditonton di AS.

Melalui News Corp yang didirikan pada 2013, Murdoch tetap menjadi pemilik ratusan media lokal, nasional, dan internasional.

Karirnya bukannya tanpa kontroversi. Salah satu momen terburuknya adalah skandal peretasan telepon terkenal di Inggris yang meletus setelah News of the World mengetahui telah mendengarkan pesan suara siswi sekolah yang dibunuh, Milly Dowler.

September lalu, Murdoch mengumumkan bahwa dia mundur dari peran utama dalam kerajaan medianya dan menyerahkan kendali kepada putranya, Lachlan, dan kemudian mengambil peran sebagai Ketua Emeritus Fox dan News Corp.

