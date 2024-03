Sosok Rupert Murdoch, Miliarder yang Bakal Nikah Lagi di Usia 93 Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Taipan dan tokoh media, Rupert Murdoch, yang bakal menginjak usia 93 tahun pekan depan, telah bertunangan lagi setelah sebelumnya sempat menikah empat kali.

Dia berencana menikahi Elena Zhukova, 67, pensiunan ilmuwan kelahiran Rusia yang dia temui tahun lalu. Dia merupakan mantan istri dari Alexander Zhukov, seorang investor energi miliarder dan politisi Rusia.

Beberapa bulan lalu, Murdoch mengundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan induk Fox News dan perusahaan media News Corp. miliknya. Posisinya digantikan putranya, Lachlan, di kerajaan media yang tersebar di berbagai benua dan membantu membentuk politik Amerika modern.

Siapa Rupert Murdoch?

Pria dengan nama lengkap Keith Rupert Murdoch ini lahir pada 11 Maret 1931 di Melbourne. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Sir Keith Murdoch dan Dame Elisabeth.

Dia sempat menempuh pendidikan di Geelong Grammar School, sembari bekerja paruh waktu di Melbourne Herald lantaran dipersiapkan oleh ayahnya untuk mengambil alih bisnis keluarga.

Murdoch belajar Filsafat, Politik dan Ekonomi di Worcester College, Oxford, di Inggris, di mana dia menyimpan patung Lenin di kamarnya dan kemudian dikenal sebagai "Red Rupert". Ia adalah anggota Partai Buruh Universitas Oxford, mewakili Sekretaris Klub Buruh, dan mengelola Oxford Student Publications Limited, penerbit Cherwell.

Setelah kematian ayahnya karena kanker pada tahun 1952, Murdoch mewarisi sebuah surat kabar di negara asalnya Australia dari ayahnya. Selama beberapa dekade, dia membangun perusahaan berita dan hiburan yang menjadi dominan di Amerika Serikat dan Inggris, termasuk kepemilikan surat kabar bersejarah seperti The Times of London dan The Wall Street Journal.

Fox News Channel, jaringan 24 jam yang didirikan pada tahun 1996, telah sangat mempengaruhi televisi, menjadi sumber berita terpercaya di antara banyak pemirsa dan politisi konservatif AS.

Selain Fox News, Rupert Murdoch memulai jaringan siaran Fox, yang pertama berhasil menantang Tiga Besar ABC, CBS dan NBC, dengan acara seperti “The Simpsons.” Dia juga mengendalikan New York Post, media konservatif populer lainnya.

Murdoch telah menikah empat kali dan berbagi enam anak dengan tiga istrinya. Keluarga Murdoch disebut-sebut menjadi model drama HBO “Succession”. Kekayaan keluarga tersebut diperkirakan oleh Forbes sekitar US$19 miliar.

Pernikahan terakhir Murdoch, adalah dengan model dan aktor Jerry Hall, berakhir dengan perceraian setelah enam tahun pada 2022 tanpa memiliki anak bersama.

Sebelumnya, dia juga pernah menikah dengan Patricia Booker, orang Australia, dan kemudian dengan jurnalis kelahiran Skotlandia Anna Torv, yang dengannya dia memiliki Lachlan, James, dan Elisabeth.

Keempat anak Murdoch ini memiliki kepentingan yang sama dalam perwalian keluarga dan hak suara yang setara dalam menentukan apa yang terjadi pada suara perwalian tersebut setelah kematian Murdoch.

Dia kemudian menikah dengan perempuan asal China, Wendi Deng, yang dia ceraikan pada 2013 setelah memiliki dua anak perempuan, Grace dan Chloe. Kemudian, musim semi lalu dia bertunangan dengan Ann Lesley Smith selama sekitar dua minggu.

