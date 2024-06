Portofolio Sumber Cuan Bill Gates, Bisa Kantongi Rp21,3 Miliar per Hari

Ini Portofolio saham Bill Gates yang membuatnya bisa mengumpulkan Rp21,3 miliar per hari

Bisnis.com, JAKARTA - Kekayaan Bill Gates, sebagai orang terkaya ke-9 di dunia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sampai saat ini, dia memiliki kekayaan bersih diperkirakan mencapai US$132,2 miliar atau setara dengan Rp2.166 triliun.

Kekayaannya tak hanya dari posisinya sebagai pendiri perusahaan komputer terbesar, Microsoft. Tapi juga hasil dari seni investasi dividen yang dia miliki.

Portofolionya menghasilkan pendapatan dividen tahunan yang mengejutkan sebesar US$476,61 juta atau setara dengan rata-rata US$1,30 juta atau Rp21,3 miliar per hari.

Terlepas dari fluktuasi harga saham Gates diperkirakan akan memperoleh dividen hampir US$500 juta tahun ini. Hal ini menyoroti pentingnya fokus pada peningkatan pendapatan dibandingkan hanya mengandalkan keuntungan dari modal.

Melansir Benzinga, lebih dari 70% saham dalam portofolio Gates, atau 17 saham dari total 24, membayarkan dividen. Hal ini menegaskan bahwa Gates berfokus pada saham yang menghasilkan pendapatan.

Berikut ini adalah tiga perusahaan yang membayar dividen paling banyak kepada Bill Gates:

1. Canadian National Railway Company

Gates memiliki 54.826.786 saham di Canadian National Railway Company (NYSE:CNI), yang saat ini bernilai US$6,65 miliar. Perusahaan membayar dividen triwulanan, dengan pembayaran terakhir sebesar US$0,62 per saham.

Selama 12 bulan terakhir, perusahaan telah membayar US$2,38 per saham, yang berarti Gates bisa mengantongi dividen yang mengesankan sebesar US$130,48 juta.

Canadian National Railway Company memiliki hasil dividen sebesar 1,93% dan tingkat pertumbuhan dividen 5 tahun (CAGR) sebesar 10,58%.

2. Microsoft

Gates memiliki 36.499.597 saham Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), senilai US$16,13 miliar, bahkan setelah mengurangi kepemilikannya sekitar 4,5% pada awal tahun ini.

Dengan tingkat dividen tahunan ke depan sebesar US$3,00 per saham, Gates berpotensi untuk memperoleh US$109,49 juta selama 12 bulan ke depan dari kepemilikannya di Microsoft.

Perusahaan ini memiliki rekam jejak pertumbuhan dividen selama 19 tahun dan tingkat pertumbuhan dividen (CAGR) 5 tahun sebesar 10,23%.

3. Waste Management Inc.

Gates memiliki 35.234.344 saham Waste Management, Inc. (NYSE:WM), yang saat ini bernilai US$7,01 miliar. Perusahaan ini memiliki tingkat dividen tahunan ke depan sebesar US$3,00 per saham, yang berarti Gates diperkirakan memperoleh US$105,70 juta dari Waste Management, Inc. di tahun depan.

Waste Management, Inc. selalu mencatat pertumbuhan dividen berturut-turut selama 20 tahun yang mengesankan dan tingkat pertumbuhan dividen (CAGR) 5 tahun sebesar 8,21%.

Pendapatan dividen Bill Gates bergantung pada perusahaan-perusahaan yang mempertahankan dan meningkatkan dividen mereka dari waktu ke waktu.

Portofolionya menjadi bukti kekuatan investasi dividen dan pentingnya memilih saham berkualitas tinggi yang membayar dividen. Dengan berfokus pada peningkatan pendapatan, investor dapat terus membangun kekayaan, bahkan selama periode volatilitas pasar.

Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dividen tetap memiliki risiko, oleh karena itu, penelitian menyeluruh harus tetap dilakukan sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.

