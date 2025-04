Ini Dia 5 Miliarder Termuda di Dunia dengan Total Kekayaan Lebih dari US$18 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Forbes baru saja merilis daftar terbaru miliarder dunia, termasuk para miliarder termuda.

Lima miliarder termuda di dunia tahun ini, semuanya adalah pewaris kekayaan dari orang tua atau kakek nenek mereka.

Secara kolektif memiliki kekayaan senilai US$18,1 miliar, menurut peringkat tahunan terbaru Forbes.

Berikut ini adalah daftar lima miliarder termuda dalam daftar Forbes Billionaires 2025:

1. Johannes von Baumbach, 19

Johannes adalah pewaris termuda perusahaan farmasi raksasa Jerman Boehringer Ingelheim, yang baru masuk dalam daftar miliarder Forbes tahun ini.

Didirikan pada 1885, perusahaan ini memiliki akar kewirausahaan yang kuat yang dapat ditelusuri kembali ke 1817. Perusahaan ini sendiri telah dipimpin oleh paman Johannes, Hubertus von Baumbach, sejak 2015.

Keluarga von Baumbach dikenal karena preferensi mereka terhadap privasi, sehingga belum jelas apakah Johannes atau saudara kandungnya berperan dalam perusahaan tersebut.

Johannes sendiri dikenal sebagai pemain ski kompetitif di Austria. Kekayaan bersihnya mencapai US$5,4 miliar per 7 Maret.

2. Livia Voigt, 20

Livia Voigt adalah salah satu dari 18 pewaris perusahaan motor listrik WEG dan merupakan miliarder termuda tahun lalu.

Dia mewarisi 3,1% saham di perusahaan Brasil tersebut setelah kakeknya Werner Ricardo Voigt, salah satu pendiri WEG yang juga miliarder, meninggal dunia pada 2016.

WEG merupakan pemain utama dalam industri manufaktur motor listrik, dengan operasi di 41 negara dan fasilitas produksi di 17 negara.

Namun, Livia Voigt, yang dinobatkan sebagai miliarder termuda di dunia tahun lalu, tidak memegang peran aktif dalam operasi harian perusahaan.

Saat ini dia masih sedang berkuliah di jurusan psikologi. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai US$1,1 miliar per 7 Maret.

3. Clemente Del Vecchio, 20

Kekayaan Clemente Del Vecchio berasal dari kepemilikan saham sebesar 12,5% di Delfin, perusahaan induk yang didirikan oleh ayahnya, Leonardo Del Vecchio, yang meninggal pada 2022.

Delfin memiliki portofolio yang beragam, dengan kepemilikan saham di perusahaan kacamata raksasa EssilorLuxottica, yang terkenal dengan merek Ray-Ban yang ikonik, serta investasi di berbagai entitas besar seperti perusahaan asuransi Generali dan pemberi pinjaman terkemuka UniCredit.

Dilansir Bloomberg, nilai kepemilikan saham Delfin milik keluarga Del Vecchio sekitar 40 miliar euro atau sekitar US$43,2 miliar, meningkat 50% selama dua tahun terakhir.

Pada 7 Maret, kekayaan bersih Del Vecchio diperkirakan mencapai US$6,6 miliar.

4. Kim Jung-youn, 21

Kim Jung-youn dan saudara perempuannya masing-masing mewarisi 9% saham di penerbit game Korea Selatan-Jepang Nexon setelah ayah mereka, Kim Jung-ju, pendiri perusahaan tersebut, meninggal dunia pada 2022.

Menurut laporan surat kabar Korea Selatan The Chosun Daily, warisan tersebut menjadikannya miliarder termuda di dunia tahun itu.

Nexon dikenal dengan game-game populer seperti "The Kingdom of the Winds," "Kart Rider," "Crazy Arcade," dan "MapleStory."

Kim Jung-youn memiliki kekayaan bersih sebesar US$1,3 miliar per 7 Maret.

5. Kevin David Lehmann, 22

Kevin David Lehmann memegang 50% saham di dm-drogerie markt, salah satu jaringan toko obat terbesar di Jerman dengan sekitar 4.120 lokasi di seluruh Eropa.

Ayahnya, Günther Lehmann, berinvestasi di perusahaan tersebut pada 1974 dan kemudian mengalihkan saham tersebut kepada Kevin pada 2017 saat dia berusia 14 tahun. Keduanya tidak berperan aktif dalam bisnis tersebut.

Per 7 Maret 2025, kekayaannya mencapai US$3,6 miliar.