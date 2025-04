Daftar 5 Wanita Terkaya di Dunia, Simpan Kekayaan Total Tembus Rp5.600 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menilik daftar wanita terkaya di dunia, pewaris Walmart masih menduduki tahta tertinggi.

Adapun, lima wanita terkaya di dunia memiliki kekayaan bersih gabungan sebesar US$337 miliar atau setara dengan Rp5.671 triliun tahun ini.

Kekayaan mereka berasal dari berbagai industri seperti ritel, kosmetik, makanan, dan manufaktur.

1. Alice Walton

Putri tunggal pendiri Walmart Sam Walton, memiliki kekayaan bersih sebesar US$101 miliar, menurut Daftar Miliarder Dunia Forbes 2025.

Kekayaan wanita Amerika berusia 75 tahun itu bertumbuh hampir US$29 miliar tahun ini berkat lonjakan 40% saham Walmart.

Walton telah mendedikasikan hidupnya untuk kurasi seni. Dia mendirikan Museum Seni Crystal Bridges di kota kelahirannya Bentonville, Arkansas, yang memamerkan karya-karya seniman Amerika seperti Andy Warhol, Norman Rockwell, dan Georgia O'Keeffe.

Musim panas ini, sekolah kedokteran baru yang dinamai dengan namanya juga akan dibuka di Bentonville, dan akan menerima mahasiswa kedokteran angkatan pertamanya.

2. Francoise Bettencourt Meyers

Di posisi kedua adalah Francoise Bettencourt Meyers dan keluarganya, dengan total kekayaan bersih sebesar US$81,6 miliar.

Pewaris perusahaan perawatan pribadi L'Oréal asal Prancis, yang tahun lalu dinobatkan sebagai wanita terkaya di dunia, mengalami penurunan kekayaan sebesar 18% karena penjualan yang menurun, terutama di China, yang menyebabkan saham anjlok hingga 20%.

Wanita berusia 71 tahun ini, setelah 28 tahun menjabat sebagai dewan direksi, mengundurkan diri sebagai wakil ketua pada bulan Februari. Putranya, Jean-Victor Meyers, akan mengambil alih jabatan tersebut pada akhir tahun ini.

3. Julia Koch & keluarga

Janda industrialis David Koch, Julia Koch, 62 tahun, menduduki peringkat ketiga sebagai wanita terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sebesar US$74,2 miliar, naik 16% dari tahun lalu.

Warga negara AS dan ketiga anaknya mewarisi 42% saham di Koch, Inc., yang sebelumnya dikenal sebagai Koch Industries, perusahaan swasta terbesar kedua di AS, yang beroperasi di bidang penyulingan minyak, pertanian, real estat, dan sektor lainnya.

4. Jacqueline Mars

Jacqueline Mars, 85 tahun, mempertahankan posisinya sebagai wanita terkaya keempat di dunia dengan kekayaan sebesar US$42,6 miliar, pertumbuhan 10,6%.

Kakek Mars mulai menjual permen krim mentega dari dapurnya pada 1911. Saat ini, Mars Incorporated memiliki merek-merek populer seperti M&M, Snickers, Wrigley's, dan makanan anjing Pedigree.

Wanita asal AS tersebut menjabat di dewan perusahaan selama 20 tahun dan diyakini berbagi kepemilikan dengan saudara laki-lakinya John dan keempat keponakannya.

5. Rafaela Aponte-Diamant

Melengkapi daftar ini adalah warga negara Swiss, Rafaela Aponte-Diamant, yang menikmati pertumbuhan kekayaan sebesar 14% menjadi US$37,7 miliar tahun lalu.

Wanita berusia 80 tahun ini telah dinobatkan sebagai wanita terkaya yang merintis usahanya sendiri dalam daftar Forbes selama tiga tahun berturut-turut.

Kekayaan miliarder Swiss ini berasal dari kepemilikannya sebesar 50% di Mediterranean Shipping Company, perusahaan pelayaran terbesar di dunia, yang didirikannya bersama suaminya pada 1970 setelah bertemu dengannya dalam perjalanan dengan kapal ke Capri, Italia.

Mediterranean Shipping Company kini mengoperasikan armada sebanyak 900 kapal, dengan suaminya Gianluigi memegang sisa 50% saham perusahaan.