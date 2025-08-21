Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sinergi Koperasi dan UMKM, Berpeluang Garap Pasar Ekspor

Program Koperasi Merah Putih harus bisa sinergi dengan UMKM Indonesia untuk menggarap pasar ekspor.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:39
Share
Jonathan Danang Wardhana sebagai Ketua Koperasi Kana yang telah memiliki beragam produk pangan untuk pasar ekspor/Istimewa
Jonathan Danang Wardhana sebagai Ketua Koperasi Kana yang telah memiliki beragam produk pangan untuk pasar ekspor/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Program nasional Koperasi Merah Putih digagas pemerintah bisa menjadi fondasi baru bagi pemberdayaan ekonomi lokal melalui koperasi sektor riil. Salah satu peluang itu adalah kolaborasi aktif antara koperasi dan kementerian terkait untuk penguatan rantai pasok ekspor dan pemberdayaan desa.

Salah satu strateginya adalah meningkatkan kapasitas sektor pertanian dan pengolahan komoditas lokal agar mampu bersaing di pasar internasional.

Hingga 2024, terdapat lebih dari 127.000 koperasi sektor riil yang aktif di Indonesia, tetapi hanya sebagian kecil yang telah mengadopsi sistem manajemen modern dan berdaya saing ekspor.

Transformasi koperasi dinilai penting tidak hanya dari sisi manajerial, tetapi juga melalui inovasi teknologi, pelatihan kepemimpinan, dan investasi infrastruktur.

Model koperasi produktif seperti ini kini diupayakan menjadi contoh yang bisa direplikasi melalui program koperasi merah putih.

Salah satu sosok yang berhasil merintis usaha koperasi untuk berorientasi ekspor adalah Jonathan Danang Wardhana lewat Koperasi Kana.

Baca Juga

Jonathan menduduki posisi sebagai Ketua Koperasi Kana. Pengalaman sebagai Direktur di PT Indogula Jayabaya diimplementasikan pada manajemen koperasi.

Kariernya berfokus pada transformasi koperasi menjadi entitas yang tidak hanya berdaya saing nasional, tetapi juga relevan secara global.

Dia mengembangkan model koperasi modern berbasis ekspor yang kini menjadi perhatian nasional.

"Kami ingin petani-petani tebu di Kediri tidak hanya jadi penyuplai bahan baku, tapi bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu ekspor nasional,” ujar Jonathan, dikutip dari siaran pers, Kamis (21/8/2025).

Di bawah kepemimpinannya, Koperasi Kana mengubah pendekatan koperasi dari yang semula bersifat konvensional menjadi lebih profesional dan terukur. Fokus mereka bukan pada simpan pinjam, melainkan pemberdayaan UMKM dengan orientasi ekspor.

Produk seperti gula merah premium, sarang burung walet, dan minuman kesehatan telah berhasil dipasarkan ke Hongkong, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Koperasi harus relevan secara sosial dan ekonomis. Kalau tidak bisa menjawab kebutuhan pasar, ya akan tertinggal,” tegas Jonathan.

Koperasi yang berbasis di Surabaya ini juga aktif menggandeng institusi akademik, termasuk Universitas Gadjah Mada, untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu hasilnya adalah lonjakan hasil panen tebu dari 120 ton menjadi 200 ton per hektar. Mereka juga tengah membangun dua pabrik baru di Agam dan Banyuwangi untuk memperluas kapasitas produksi.

Langkah-langkah ini menjadikan Koperasi Kana sebagai salah satu koperasi yang dinilai layak menjadi contoh nasional. Dalam Rapat Anggota Tahunan 2025, Koperasi Kana mendapat sorotan karena dianggap mampu menunjukkan arah baru bagi koperasi masa depan yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

Keberhasilan Koperasi Kana di kancah internasional juga menjadi cerminan kekuatan brand lokal jika dikelola secara strategis. Produk-produk seperti Shaucha berhasil menarik perhatian dalam pameran Foodex 2024 di Jepang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
2 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
4 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Komdigi Tingkatkan Akuntabilitas Kopdes Merah Putih lewat Pelatihan Digital

Komdigi Tingkatkan Akuntabilitas Kopdes Merah Putih lewat Pelatihan Digital

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Pacu Kemandirian Ekonomi, Bank Jateng Dukung Pendirian 167 KDMP

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan
Tips Bisnis
17 jam yang lalu

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat
Tokoh Bisnis
20 jam yang lalu

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat

Yava Tangkap Peluang Cuan Tren Makanan Sehat
Peluang Bisnis
22 Agt 2025 | 12:10 WIB

Yava Tangkap Peluang Cuan Tren Makanan Sehat

Sabet Predikat Terbaik, Dkriuk Tawarkan Peluang Baru Bisnis Waralaba Kuliner
Peluang Bisnis
21 Agt 2025 | 21:25 WIB

Sabet Predikat Terbaik, Dkriuk Tawarkan Peluang Baru Bisnis Waralaba Kuliner

Kekayaan Jake Paul, dari Bintang YouTube jadi Petinju Muda Terkaya di AS
Tokoh Bisnis
21 Agt 2025 | 11:53 WIB

Kekayaan Jake Paul, dari Bintang YouTube jadi Petinju Muda Terkaya di AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

2

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Ini 9 Ide Usaha Jelang 17 Agustus, Tangkap Peluang Raup Cuan di Hari Kemerdekaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

2

Kekayaan Pendiri Canva Melesat, Dekati Rp209 Triliun Usai Valuasinya Melesat