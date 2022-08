Biaya, Syarat,,dan Cara Gabung Franchise Pochajjang, Restoran BBQ All You Can Eat Khas Korea

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Membuka bisnis franchise dengan konsep restoran all you can eat kini menawarkan peluang yang cukup menjanjikan.

Jika dahulu konsep all you can eat hanya berada di dalam pusat-pusat perbelanjaan, sekarang bisnis ini sudah tersebar di banyak area. Kemunculannya menjadi tanda bahwa konsep makan sepuasnya hanya dengan sekali bayar cukup menarik para pembeli.

Adapun, restoran all you can eat yang selalu ramai dipadati oleh konsumen adalah Pochajjang. Hal ini karena, harga yang dibanderol sangat ekonomis dan menu-menu yang dijual di Pochajjang ini juga cukup beragam. Lantas, bagaimana cara bergabung dan menjadi mitra mereka dalam mengembangkan kedai Pochajjang? Simak ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Restoran Pochajjang

Kata ‘pochajjang’ berasal dari bahasa Korea yang berartikan makanan tenda terbaik. Sehingga, tak mengherankan apabila konsep bangunannya berupa tenda dengan memanfaatkan lahan. Adapun, pendiri dari kedai Pochajjang ini adalah Michelle Sulistyo. Pochajjang sendiri tergabung dalam perusahaan Kulo Group, sebuah perusahaan yang telah membawahi banyak usaha kuliner, seperti Kopi Kulo, Xiboba, Kitamura Shabu Shabu, dan lain-lain.

Pertama kali hadir pada tahun 2019 di Gandaria, ternyata Pochajjang mendulang banyak keuntungan akibat kepopulerannya. Banyak menu kuliner khas Korea yang tersedia. Namun, menu yang menjadi andalan mereka adalah menu BBQ. Tidak seperti restoran Korea lainnya yang membandrol sajiannya cukup mahal. Sementara, di Pochajjang untuk paket premium beef hanya dibanderol seharga Rp99.000 dan paket wagyu dengan harga Rp129.000 (belum termasuk pajak).

Pochajjang pun kian berkembang pesat. Terbukti per Agustus 2022, restoran ini telah berhasil membuka 100 lebih outlet di seluruh wilayah di Indonesia

Meskipun pembeli bebas makan sepuasnya, bukan berarti restoran akan mengalami kerugian. Ada beberapa strategi dan cara agar restoran tetap mendapat keuntungan, mulai dari memberlakukan batas waktu, memberikan charge pada makanan sisa, menyuguhkan pembeli dengan side dish agar kenyang lebih awal, potongan harga, dan self-service yang menekan jumlah pengeluaran.

Syarat Franchise Pochajjang

Melansir dari laman resmi Kulo Group, untuk menjadi mitra, tidak ada kriteria tertentu. Pihak manajemen tidak mengharuskan para calon mitra memiliki pengalaman di bidang F&B, karena ketika pembukaan pertama outlet Kulo Group, Team Kulo Group akan memberikan pengawasan dari pusat dan juga setiap karyawan akan diberikan training sebelum outlet akan dibuka.

Namun, ketika Anda resmi menjadi bagian dari Kulo Group, mitra harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap outlet yang akan dibuka dan juga brand Kulo Group, memiliki lokasi strategis untuk pembukaan outlet dengan luas paling tidak 200 meter persegi, di mana luas tersebut sudah termasuk storage dan dapur memiliki antusiasme di bidang makanan & minuman. Terakhir, mitra diharuskan punya keinginan berkembang bersama dengan Kulo Group. Selain hal-hal tersebut, Anda juga harus memenuhi persyaratan terkait dokumen seperti KTP dan lainnya.

Biaya Franchise Pochajjang

Besaran biaya franchise yang harus Anda bayarkan ke pihak manajemen Pochajjang sebesar Rp 800 juta hingga Rp1 miliar. Biaya tersebut sudah termasuk lisensi brand selama 3 tahun. Anda juga nantinya akan dikenakan biaya royalti sebesar 5% tiap bulannya.

Cara Bergabung Franchise Pochajjang

Bagi Anda yang tertarik, maka calon mitra bisa langsung mengisi form partnership di laman resmi Kulo Group di bagian Partnership. Anda juga bisa mengirimkan email ke [email protected] dengan memberikan informasi terkait nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, rencana lokasi outlet, menyertakan foto lokasi serta luas lokasi outlet.

Biasanya pihak Pochajjang akan melakukan survei apakah lokasi tersebut sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka Anda bisa langung ke tahap selanjutnya, seperti pembicaraan kontrak, membayar biaya franchise, dan grand opening.

