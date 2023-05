Profil Rudy Suliawan, Pemilik Hotel Ayana Labuan Bajo, Tempat Gala Dinner KTT Asean 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Hotel AYANA Labuan Bajo akan menjadi lokasi gelaran jamuan makan malam alias welcoming dinner Kepala Negara Asean pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-42 Asean 2023.

Pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan penginapan bintang lima ini sebagai tempat untuk menginap, makan malam sambutan, dan retreat para peserta.

Berdasarkan situs resmi AYANA Komodo Waecicu Beach, AYANA Komodo Resort, Pantai Waecicu dibuka pada 15 September 2018 dengan 13 suite dan 192 kamar tamu premium yang terletak di tepi pantai pasir putih bertepi biru laut Labuan Bajo.

Dengan harga Rp4,5 juta per malam, AYANA menyuguhkan konsep kamar kontemporer yang dilengkapi pemandangan laut serta satwa liar yang dilindungi Warisan Dunia UNESCO yang dapat dijelajahi dengan aman di darat dan laut dengan penyelaman berpemandu dan wisata.

Lantas, siapa sebenarnya pemilik dari Hotel AYANA ini?

AYANA Komodo Resort merupakan salah satu bisnis resor milik Rudy Suliawan yang juga President Director PT Midplaza Prima.

Meski, dirinya menjalani kehidupan yang relatif tertutup, namun Rudy berhasil membangun bisnis yang sukses.

Selain pengendali dari jaringan hotel AYANA di Indonesia, Rudy pun dikenal sebagai pemilik salah satu hotel Ritz Carlton Hotel, Resort, and Spa di Bali.

Melansir dari situs perusahaan, PT Karang Mas Sejahtera (MidPlaza) adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1980-an dan awalnya memiliki sebuah menara yang menjadi ciri khasnya, yaitu MidPlaza 1, yang terletak di pusat bisnis Jakarta. Seiring berjalannya waktu, perusahaan pun kian berkembang.

Hingga saat ini, MidPlaza Holding telah menjadi perusahaan induk yang memiliki beragam bisnis, mulai dari properti, hospitality, IT, dan agribisnis.

Bahkan, berkat bisnisnya yang menggurita, membuat Rudy sempat masuk ke jajaran orang terkaya di Indonesia dan berapa di posisi ke-80 dengan harta US$490 juta pada 2020 atau saat ini setara dengan Rp7,2 triliun.

Sebagai informasi, Midplaza membawahi sejumlah bisnis, seperti dalam kategori hunian, dirinya memiliki AYANA Residences, Delonix Residences Karawang hingga The Plaza Residences

Di segi hotel, Rudy memiliki sejumlah aset, seperti AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach, AYANA Lako di'a, AYANA Midplaza JAKARTA, AYANA Resort and Spa, BALI, Delonix Hotel Karawang, Kawano Group, RIMBA, Jimbaran Bali, Riverside Golf Club, The Villas at AYANA.

Tak hanya itu dia pun membawahi Biznet, Biznet Data Center, Biznet Home, Perkom, hingga Qeon Interactive.

Sementara itu, sang putra, Ryu Kawano telah dipercaya untuk menjabat sebagai CEO PT Midtrans yang beroperasi sebagai Veritrans Indonesia, sebuah gateway pembayaran online yang melayani pasar Indonesia.

Pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1983 dan ini meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Claremont McKenna College di Amerika Serikat dan gelar MBA dari Harvard Business School.

Lain halnya dengan salah satu anggota keluarga MidPlaza Holding, Riki Kawano Suliawan yang menjadi founder Qeon Interactive untuk menerbitkan game-game online di Indonesia.

Sayang, Qeon masuk ke pasar game di Indonesia di masa kejayaan game online berakhir dan mulai digantikan oleh game mobile.

Akhirnya, pada 2013 Riki Kawano Suliawan sebagai founder Qeon Interactive memutuskan untuk banting setir dengan mendirikan RRQ (Rex Regum Qeon), dan menjadikan Qeon Interactive sebagai induk perusahaan RRQ.

Rex Regum Qeon atau yang lebih dikenal dengan RRQ merupakan klub e-sports asal Indonesia yang menaungi 6 divisi game, yaitu Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, League of Legends: Wild Rift, FIFA, dan Sausage Man.

Rex Regum Qeon telah memenangkan lebih dari 200 turnamen esports nasional maupun internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News