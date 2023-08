5 Wanita Terkaya di Dunia yang Sukses dari Bisnis Kosmetik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Deretan orang terkaya di dunia umumnya diisi oleh kaum Adam dan dunia bisnis kerap kali dikaitkan erat dengan dunia laki-laki.

Tapi zaman sekarang, anggapan itu sudah kuno, para wanita tak sedikit pula yang berdiri di jajaran teratas orang terkaya di dunia.

Jenis bisnis yang dijalani pun beragam. Jika para pria bisa sukses di dunia bisnis yang lekat dengan wanita seperti fesyen dan kosmetik, para wanita juga tak kalah unggul.

Berikut daftar wanita terkaya di industri kecantikan, seperti yang disebutkan oleh Forbes:

1. Francoise Bettencourt Meyers

Pengusaha wanita asal Prancis ini memiliki kekayaan US$9,1 miliar dari perusahaan kecantikan miliknyaa, L'Oreal dan membuatnya menyandang gelar wanita terkaya di dunia.

Sebagai cucu dari pendiri L'Oréal Eugène Schueller, Francoise Bettencourt Meyers telah menjadi direksi perusahaan kosmetik terbesar di dunia sejak tahun 1997, dan sekarang menjadi pimpinan perusahaan induk keluarga. Wanita berusia 69 tahun itu juga menjabat sebagai presiden yayasan mereka, yang memperjuangkan sains dan seni.

2. Jane Lauder

Jane merupakan cucu dari pendiri perusahaan kosmetik legendari Estee Lauder, dan memiliki kekayaan hinggaa US$4,1 miliar. Jane sudah menduduki posisi sebagai Direktur di perusahaan tersebut sejak 2009 dan saa ini menjadi Executive Vice President dan Chief Data Officer. Perusahaan kosmetik raksasa ini didirikan pada 1946 dan saat ini menaungi lebih dari 20 brand dengan pendapatan mencapaai US$17,7 miliar

3. Fan Daidi

Perempuan berdarah China ini menjadi miliader dengan kekayaan US$3,5 miliar dari bisnis perawatan kulitnya Giant Biogene Holding yang memproduksi produk kolagen dan produk perawatan kulit lainnya. Fan juga merupakan seorang dosen di Institute of Biomedical Research of Northwest University di Xi'an, China. Kekayaan Fan juga bersumber dari kepemilikan sahamnya di Beauty Farm Medical and Health Industry.

4. Rihanna

Tak hanya menjadi penyanyi, kesuksesan Rihanna juga diraih dari brand kosmetik miliknya Fenty Beauty. Rihanna mencatatkan kekayaan US$1,7 miliar dan resmi menjadi miliader sejak 2021. Fenty Beauty sendiri dia luncurkan pada 2017, bekerja samaa dengan merek barang mewah LVMH dan menarget pasar untuk semua jenis dan warna kulit.

5. Kim Kardashian

Kim Kardashian juga sukses menjalani bisnis kecantikan KKW Beauty di samping pekerjaannya sebagai bintang reality show. Perempuan berusia 42 tahun ini memiliki kekayaan senilai US$1,7 miliar, tak hanya dari kosmetik tapi juga dari fesyen yang mengeluarkan produk bodyshaper. KKW Beauty diluncurkan pada 2017 dan mengantongi pendapatan kotor US$100 juta di awal penjualannya.

