Gaya Kepemimpinan Platform ala Bos Kimia Farma David Utama

Bisnis.com, JAKARTA - “It’s not about me, it’s about us, discussing.” Kalimat yang diungkapkan oleh David Utama dalam acara Leaders Day 2023. Baginya, leadership sangat menentukan atmosfer dan keberhasilan suatu perusahaan.

Siapakah David Utama? David Utama ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir untuk menjadi Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu (11/5/2022). Pada saat itu, David menggantikan posisi Verdi Budidarmo.

Mengapa David Utama dipilih sebagai bos Kimia Farma secara tiba-tiba? Ternyata David telah memiliki pengalaman yang panjang di industri kesehatan. Sebelumnya, David Utama menjabat sebagai Presiden & CEO GE Healthcare Asean pada Juli 2010-Desember 2016.

Setelah ditunjuk menjadi Direktur Utama di Kimia Farma, dia memberikan perhatian penuh dan total bagi perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai seorang leader, David Utama ingin kembali membawa masa kejayaan Kimia Farma.

"Leader yang baik, harus bisa memberikan perhatian pada hal-hal di sekelilingnya. Pemimpin belajar dengan mengalami atau learning by doing. Itulah mengapa, seseorang yang ingin memiliki nilai kepemimpinan di dalam dirinya harus berani menerima berbagai tantangan di dalam pekerjaannya," tutur dengan bersemangat.

David menegaskan, jika seseorang mendapatkan job assignment yang sulit, jangan takut untuk mengambil tantangan itu. Dengan begitu, kita akan berkembang dan memiliki skill set yang kian bertumbuh.

David menambahkan, banyak dari kita yang masih cenderung lebih menikmati ketika menerima sugar coat, sehingga kita merasa apa yang telah kita kerjakan baik-baik saja, dan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Padahal, ungkapnya, candid feedback is a gift, yakni sebuah timbal balik yang dapat membuat seseorang semakin bertumbuh.

Gaya Kepemimpinan

David menjelaskan, gaya kepemimpinan ada dua, yakni kepemimpinan platform dan kepemimpinan tali tambang. Kepemimpinan tali tambang dianalogikan layaknya seseorang yang berdiri di atas sebuah platform, lalu ia ditarik ke atas menggunakan tali oleh orang lain di atasnya.

Pertama, Gaya kepemimpinan tali tambang merupakan gaya yang paling mudah, sebab seseorang ditarik ke atas dengan cepat, tanpa memakan waktu. Namun, seseorang itu ditarik ke atas, tapi jarak antara dirinya dengan platform di mana ia berdiri sebelumnya sangat jauh. Sehingga ia naik sendirian, tanpa platform untuk berpijak.

Kedua, gaya kepemimpinan platform adalah ketika seseorang dalam menjadi pemimpin, yang dinaikkan bukan dirinya, tapi platform tempat ia berpijak. Gaya kepemimpinan ini membutuhkan waktu lebih lama, tetapi akan lebih sustainable. Gaya kepemimpinan inilah yang dipilih oleh David Utama untuk menjadi pemimpin yang baik.

The Immelt Way

“Bring heat to work every day, every meeting. Look for leaders who are learners, are curious and grounded. Create a culture of learning and humility. Get simplicity in structures and processes. Study major themes for growth and invest/divest accordingly. Always have a robust succession plan in place. Make sure innovations flow through the organisations. Localize and then empower managements.”

Bagi David, The Immelt Way masih relevan dengan kepemimpinan sampai sekarang. Pemimpin harus terus membawa tantangan setiap hari, dalam setiap pertemuan, dengan begitu akan selalu ada pertumbuhan dan perkembangan yang didapat. Lalu, seorang pemimpin yang baik adalah pembelajar yang baik.

Pemimpin yang baik juga mampu menyederhanakan suatu permasalahan, bukan membuatnya semakin kompleks. Bagaimana caranya? Dengan memberi jarak pada permasalahan tersebut, melangkah keluar, dan melihatnya dari high level.

Kiat Sukses Menjadi Leader dari David Utama:

Integritas

Integritas seseorang tidak bergantung dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Namun, tergantung dengan hal-hal yang dikatakan oleh leader. Integritas menjadi sangat fundamental, karena integritas menciptakan kepercayaan.

Disiplin diri

Leader yang baik harus disiplin dalam melakukan sesuatu, mulai dari olahraga hingga jam masuk ke kantor. Leader menjadi contoh di kantor, bagi semua staf.

Self Learning dan mampu beradaptasi

Mampu memimpin diri sendiri, menyadari nilai, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk menjangkau target. Leader juga harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi untuk menjangkau goals menjadi penting.

Candid Feedback

Menyampaikan candid feedback (umpan balik) dengan baik adalah hadiah bagi saya sebagai leader, karena tujuannya untuk menumbuhkan orang ini. Candid feedback bukan untuk menyerang orang, tetapi untuk mengasah kemampuan orang.

Umpan balik membutuhkan kejujuran untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan, menunjukkan kesediaan untuk terbuka dan jujur satu sama lain.

Kemampuan Emosional

Leader yang baik mampu untuk mengelola emosi, karena leader baik yang menciptakan atmosfer positif di dalam meeting. Pemimpin harus memiliki emosional yang tangguh, percaya kepada orang lain, dan percaya diri saat berhadapan dengan publik.

"Kunci sukses adalah do what you say. Lakukan apa yang dikatakan," tutupnya. (Daffa Naufal Ramadhan & Novita Sari Simamora)

