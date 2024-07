Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur Hutomo, "Pewaris" Gurita Bisnis Soeharto?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah informasi tentang sumber kekayaan cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo.

Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo, menjadi sorotan setelah PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF) IPO di BEI.

Darma tercatat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut meskipun baru berusia 25 tahun.

PT Intra GolfLink Resorts merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2005 dan berfokus pada Kepemilikan dan Pengolaan Lapangan Golf.

Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur Hutomo, Cucu Sorharto yang Kaya Raya

Dilansir dari lama resmi GolfLink Resorts, berikut adalah sumber kekayaan Darma Mangkuluhur.

Darma memiliki sejumlah bisnis baik warisan dari gurita bisnis Presiden Soeharto apapun yang ia kelolah sendiri. Salah satunya IGR yang berdiri pada 2005.

Perusahaan ini punya empat anak usaha, di antaranya PT Sentul Golf Utama yang mengelola Palm Hills Golf Club Bogor, PT New Kuta Golf And Ocean View yang mengurus New Kuta Golf Ball, PT Belitung Golf And Resorts yang mengelola Black Rocks Hotel & Golf Belitung, serta PT New Kuta Condotel yang bergerak di bidang properti dan pariwisata.

Pria 25 tahun itu juga menempati posisi komisaris di PT Wisma Purnayudha Putra. Perusahaan yang dikelolah oleh ayahnya tersebut, bergerak di bidang properti eksklusif dan premium di Jakarta, seperti Mangkuluhur City Office Tower.

Pundi-pundi Darma juga berasal dari posisinya sebagai presiden PT Humpuss Land, yang merupakan anak usaha Humpuss Group. Perusahaan yang juga milik sang ayah itu bergerak di bidang properti, konstruksi, dan real estate.

Sementara bisnis yang ia kelola sendiri di antaranya Lounge In The Sky Jakarta, restoran fine dining pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman makan dengan menikmati suasana Jakarta di atas ketinggian 50 meter.

Ada juga BOCA RICA Tapas Bar & Lounge, restoran bergaya Spanyol yang beroperasi di Jakarta.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Darma menyelesaikan sekolah SMA-nya di Overseas Family School, Singapura pada 2016. Kemudian, melanjutkan kuliahnya di EU Business School, Barcelona, Spanyol dan lulus pada 2019.

Selain berbisnis, Darma juga aktif di dunia olahraga. Ia menggeluti dunia balap sejak usia 8 tahun. Saat itu, Darma sudah masuk Humpuss Junior Racing Team yang merupakan bagian dari Humpuss Grup.

Ia pun banyak mengikuti kompetisi balap tingkat nasional hingga internasional, seperti Asia Karting Open Championship 2012 pada saat dirinya berusia 14 tahun. Selain itu, ia juga mengikuti 6 seri Asia Cup Formula Master (2014) hingga Asian Formula Renault (2015).