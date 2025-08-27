Bisnis Indonesia Premium
Raup Peluang Cuan dari Jualan Snack Ayam Khas Taiwan, Modal Mulai Rp3 Jutaan

Mulai bisnis camilan ayam goreng Taiwan dengan modal Rp3 jutaan. Franchise seperti Chicken Shihlin ID, Chiclin, dan Little Shihlin menawarkan peluang usaha menarik.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:45
Bisnis.com, JAKARTA - Pamor camilan ayam goreng khas Taiwan sepertinya belum mendekati kelesuan. Alih-alih berkurang, peminatnya justru bertambah. 

Salah satu brand yang paling sering dilirik adalah Shihlin Taiwan Street Snacks. Sayangnya, brand ternama ini tidak membuka kesempatan untuk bermitra sebagai waralaba atau franchise

Padahal, camilan ayam ini cukup dicari dan belum begitu banyak tersebar di berbagai daerah. Hal ini bisa membuka peluang usaha untuk produk yang serupa dan membuka franchise di daerah yang belum terjamah Shihlin, terlebih jika bisa menawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. 

Berikut ini beberapa rekomendasi franchise camilan ayam goreng khas Taiwan yang harum dan gurih, dengan harga yang lebih terjangkau:

1. Chicken Shihlin ID

Chicken Shihlin yang berbasis di Jatiasih, Bekasi, membuka kesempatan untuk berwaralaba hidangan ayam goreng Taiwan dengan modal murah meriah, mulai dari Rp3,2 juta. 

Dengan biaya tersebut, calon mitra bisa mendapatkan perlengkapan mulai dari booth portable, X banner, meja dan kompor 1 tungku, perlengkapan masak, bahan baku, 8 varian rasa, T-Shirt dan celemek. 

Untuk bisa bermitra, bisa dengan menghubungi kontak di media sosial Instagram @chickenshihlin.id

2. Chiclin

Senada, Chiclin juga menawarkan ayam goreng Taiwan namun dengan pilihan rasa yang lebih beragam beserta topping saus. 

Chiclin menawarkan paket kemitraan yang sederhana dengan modal murah mulai dari Rp4,4 juta sampai dengan Rp8,8 juta. 

Dengan modal tersebut, calon mitra sudah bisa mendapatkan booth portable, X Banner perlengkapan masak termasuk deep fryer, dan bahan baku. Chiclin juga menawarkan omzet yang menjanjikan hingga Rp11 juta per bulan. 

3. Little Shihlin

Selanjutnya, ada franchise Little Shihlin yang dirilis oleh Chicke'Nin yang bisa jadi pilihan untuk awal mula berbisnis. Little Shihlin menjual ayam goreng khas Taiwan dengan 6 varian rasa. 

Little Shihlin menawarkan kemitraan dengan modal mulai dari Rp8 jutaan. Dengan modal tersebut juga bisa mendapatkan booth portable, bahan baku, peralatan masak, kompor deep fryer, roll banner dan cooler box. 

Untuk memulai waralaba ini, calon mitra juga bisa menghubungi melalui instagram chickenin.id

Mutiara Nabila
Mia Chitra Dinisari

