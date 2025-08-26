Ini 5 Brand Lokal yang Sering Disangka Buatan Asing

Temukan 5 merek lokal Indonesia seperti Krisbow, Polytron, Vinilon, Buccheri, dan Lea Jeans yang sering disangka buatan asing karena kualitasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah Anda tahu ada produk atau brand tertentu yang selama ini diduga buatan asing ternyata buatan lokal?

Ternyata, produk tersebut dianggap buatan asing karena memang kualitasnya yang sudah bagus dan menjadi favorit konsumennya.

Tanpa disadari, mungkin Anda pun pernah menggunakan salah satunya, dan baru tahu sekarang bahwa produk tersebut ternyata 100% buatan anak bangsa.

Banyak produk buatan Indonesia yang kini mampu tampil unggul secara kualitas dan branding hingga sering disangka berasal dari luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi industri dalam negeri sangat besar dan layak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Dengan menggunakan produk lokal kita tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu produk buatan asli Indonesia untuk lebih dikenal di kancah internasional.

Berikut 5 merek lokal yang sering disangka produk buatan luar negeri

1. Krisbow

Krisbow, siapa yang tidak kenal dengan merk satu ini, sebuah merek penyedia berbagai perkakas teknik, permesinan, pertukangan dan industri, perangkat rumah tangga, alat keselamatan, dan furniture asal Indonesia sejak tahun 1998.

Merk Krisbow adalah singkatan dari nama Krisnandi Wibowo, putra dari pendiri Kawan Lama Group, Wong Jin. Krisbow sendiri merupakan merek perkakas dan barang teknik yang dikelola oleh Kawan Lama Group, yang juga menaungi AZKO Indonesia, Informa, Chatime, dan merk lainnya.

2. Polytron

Dengan nama yang terdengar seperti merek elektronik asal Jepang atau Eropa, banyak orang terkecoh dan mengira Polytron berasal dari luar negeri.

Padahal, Polytron merupakan perusahaan elektronik asli Indonesia yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Produknya mencakup TV, kulkas, AC, speaker, smartphone, hingga sepeda motor. Kualitasnya pun sudah terbukti dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia selama puluhan tahun.

3. Vinilon Group

Di sektor infrastruktur, nama pipa Vinilon kerap muncul dalam berbagai proyek berskala besar, mulai dari sistem perpipaan air bersih, drainase, hingga jaringan gas rumah tangga. Merek pipa Vinilon ini dikenal memiliki kualitas terbaik dan diproduksi dengan teknologi modern, sehingga membuat banyak orang menyangka bahwa Vinilon adalah produk buatan luar negeri.

Namun faktanya, Vinilon adalah merek asli Indonesia yang berdiri sejak 1979. Vinilon Group adalah perusahaan penyedia solusi perpipaan dari hulu ke hilir yang produk-produknya telah digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk proyek pemerintah, industri, dan pembangunan kota.

Beberapa lini produk unggulan dari Vinilon Group antara lain Pipa HDPE, Pipa uPVC, Pipa PPR, Pipa Vinilon KRAH, dan Vinilon Glue.

Selain itu, Vinilon Group juga dikenal aktif dalam mendukung pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan penggunaan teknologi lokal untuk solusi kebutuhan nasional, serta berkontribusi dalam berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengadaan akses air bersih di daerah terpencil di Indonesia. Saat ini, Vinilon Group memiliki fasilitas pabrik yang terletak di Cileungsi, Bogor dan Sidoarjo, Jawa Timur.

4. Buccheri

Dari namanya, Buccheri memang terdengar seperti merek sepatu asal Italia. Namun ternyata, Buccheri adalah merek lokal Indonesia yang telah berdiri sejak 1980-an dan berbasis di Jakarta. Dengan desain yang elegan dan bahan berkualitas, Buccheri telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang mencari sepatu formal dengan tampilan eksklusif.

5. Lea Jeans

Lea Jeans dikenal sebagai merek denim dengan desain khas Amerika dan kualitas tinggi. Banyak yang mengira produk ini berasal dari luar negeri. Padahal, Lea Jeans adalah merek lokal yang sudah ada sejak tahun 1970-an dan diproduksi di Indonesia. Kualitasnya tidak kalah dengan brand internasional, dan telah menjadi pilihan banyak konsumen dalam negeri selama bertahun-tahun.