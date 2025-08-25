Bisnis Indonesia Premium
Industri Konten Kreator di Abu Dhabi Kian Menjanjikan

Industri kreator di Abu Dhabi berkembang pesat dengan dukungan ADIO dan Gushcloud, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kreator global hingga 2037.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:30
Industri Konten Kreator di Abu Dhabi Kian Menjanjikan
Industri Konten Kreator di Abu Dhabi Kian Menjanjikan

Bisnis.com, JAKARTA - Diketahui, industri kreator dunia sedang tumbuh pesat. Nilai ekonomi kreator diperkirakan melonjak dari USD 224,2 miliar pada 2025 menjadi lebih dari USD 2,71 triliun di 2037.

Pertumbuhan pengguna media sosial di Uni Emirat Arab juga menunjukkan potensi besar antara 2024 hingga 2029, jumlahnya diproyeksikan naik 1,1 juta orang (+10,54%) hingga mencapai 11,54 juta pengguna pada 2029.

Angka ini menjadi sinyal industri kreator di UEA ini cukup meningkat, sama halnya secara global. Kondisi ini membuka peluang konten kreator di Abu Dhabi kian menjanjikan.

Badr Al-Olama, Direktur Jenderal ADIO mengatakan mereka berkeinginan membangun ekonomi kreator kelas dunia, untuk menegaskan peran Abu Dhabi sebagai pusat talenta, inovasi, dan peluang global di industri media digital.

“Abu Dhabi menawarkan ekosistem yang subur bagi kreator konten digital. Dengan ekspansi ini, kami bisa memberikan layanan lebih luas untuk kreator dan brand di kawasan MENA,” ujar Andrew Lim, Group CFO Gushcloud International.

Dia menjelaskan, letak strategis dan iklim usaha yang kondusif menjadikan Abu Dhabi pusat ideal bagi operasi kami di MENA dan India.

Melihat peluang tersebut, Abu Dhabi Investment Office (ADIO) menjalin kerja sama strategis jangka panjang dengan Gushcloud International, perusahaan global berbasis AI yang bergerak di bidang manajemen kreator dan lisensi.

Melalui kolaborasi ini, Gushcloud akan membuka kantor pusat regional MENA (Middle East & North Africa) di Abu Dhabi, sekaligus memperkuat ekspansi globalnya dan menempatkan perusahaan di jantung salah satu ekosistem kreator dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Kehadiran Gushcloud di Abu Dhabi, dengan dukungan ADIO, akan semakin memperkuat peran perusahaan dalam menghadirkan inovasi dan membantu kreator digital membangun karier berkelanjutan.

Gushcloud bersama mitra-mitra regional akan menghadirkan berbagai inisiatif, di antaranya mendorong lahirnya talenta lokal lewat kerja sama dengan pemerintah dan universitas di Abu Dhabi, mendukung kreator MENA agar bisa bersaing di level global lewat Creator Venture Program, membantu kreator global membangun bisnis berkelanjutan dan mendapatkan akses pendanaan di UEA, menyediakan solusi bagi brand dan agensi untuk menjangkau audiens di MENA dan India, dan menggelar berbagai acara dan masterclass yang melibatkan kreator lokal maupun internasional.

Kemitraan ini memperkokoh kehadiran Gushcloud di kawasan MENA dan mempercepat langkah perusahaan dalam mendorong perkembangan creator economy secara global. Bersama ADIO, Gushcloud berkomitmen memperbesar skala operasional, melahirkan inovasi, serta mencetak talenta kreator digital baru. Sebuah investasi besar untuk masa depan industri konten digital.

Gay Carr, Chief People Officer Gushcloud MENA, menambahkan sejalan dengan Abu Dhabi Vision 2030 yang menekankan diversifikasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Karena itu, kami bertekad berinvestasi besar untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreator di kawasan ini.”

Kantor pusat Abu Dhabi akan menjadi titik penting Gushcloud dalam mengembangkan model Creator First: mendorong investasi, lisensi konten, hingga monetisasi langsung ke konsumen. Kehadiran hub ini juga membuka jalan kolaborasi baru antara kreator regional, brand global, dan investor.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

