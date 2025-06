Peluang Industri Konten Kreator Masih Besar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di era serba teknologi dan digitalisasi saat ini, menjadi konten kreator bisa menjadi profesi yang menjanjikan.

Karenanya, tak sedikit orang yang saat ini menjajal live streaming demi menjadi konten kreator.

CEO JEF Group, Edi Rachmat mengatakan peluang sukses menjadi konten kreator sangat besar, karena saat ini mayoritas orang memiliki gadget dan aktivitas di dunia digital juga sangat besar.

"Peluang menjadi konten kreator sangat terbuka lebar karena sebesar aktivitas orang sebesar 80-90 persen di dunia digital," ujarnya di sela-sela ajang tahunan bertajuk Menuju Bintang 2.0.

Dia mengatakan saat ini saja JEF group telah memiliki 10.000 konten kreator dengan keunikan masing-masing. Mereka memiliki keahlian di berbagai bidang mulai dari makeup, hingga gamer.

Para kreator ini, katanya, tidak hanya berasal dari kota-kota besar, tetapi juga dari daerah-daerah pelosok yang mendapatkan pembinaan langsung melalui pelatihan dan workshop yang rutin digelar oleh JEF Group.

Ke depannya, pihaknya juga akan terus menggandeng konten kreator yang memiliki karakter sehingga lebih mudah menggaet penonton lewat live streaming.

Untuk lebih mengembangkan kreativitas konten kreator, lanjutnya, JEF Group meluncurkan Ambassador Creator Network atau ACN, sebuah program kemitraan baru yang memperkenalkan pola kerja langsung antara JEF Group dan kreator, tanpa perantara agensi atau perusahaan lain.

Menurut Edi Rachmat, pendekatan ini dirancang untuk memberi ruang yang lebih personal, edukatif, dan kolaboratif dalam membina kreator sejak awal.

“Melalui ACN, kami menjalin kemitraan langsung dengan para kreator. Kami percaya mereka punya potensi besar untuk dikembangkan. Dunia live streaming bukan lagi sekadar pengisi waktu, tapi sudah menjadi pekerjaan yang bisa mengubah hidup seseorang. Kami punya banyak cerita dari kreator kami, yang dulunya hanya bekerja serabutan, kini bisa memiliki penghasilan stabil dan bahkan lebih besar dari sebelumnya,” ujar Edi.

Edi menjelaskan bahwa peran agensi dalam dunia live streaming sangat penting, terutama dalam mendidik kreator agar memahami pedoman komunitas, menjaga etika digital, serta membangun karakter yang autentik. Ia menyebut, banyak negara memiliki budaya dan aturan konten yang berbeda, sehingga penting bagi kreator untuk memiliki pendamping dalam prosesnya.

“Selain skill teknis, hal paling utama adalah konsistensi. Banyak kreator gagal bukan karena kurang bakat, tetapi karena tidak konsisten. Maka dari itu kami hadir bukan hanya sebagai pengelola, tapi sebagai pendamping perjalanan mereka di dunia digital,” tambahnya.

Sementara itu, ajang Menuju Bintang 2.0. merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para mitra sub agency dan kreator live streaming yang telah tumbuh bersama perusahaan. Acara ini dihadiri lebih dari 44 mitra sub agency, 20 anggota Asosiasi Live Stream Indonesia (ALSI), serta 200 kreator TikTok terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menuju Bintang yang pertama kali digelar pada 2023 kini telah menjadi salah satu program unggulan JEF Group sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kreator digital. Tahun ini, acara tersebut mengusung semangat baru dengan format dan konsep yang lebih besar serta peluncuran program strategis jangka panjang. Angka “2.0” dalam nama acara menjadi simbol dari peningkatan kualitas, pembaruan visi, serta semangat untuk melahirkan lebih banyak kreator yang mampu bersaing di dunia digital global.

JEF Group juga memberikan penghargaan Best Agency Awards kepada tiga agensi terbaik yang selama setahun terakhir dinilai berhasil memberikan kontribusi terbesar dalam hal pembinaan dan kinerja kreator. GMT Agency meraih penghargaan tertinggi sebagai Juara 1 Best Agency Platinum, Almo Agency menyabet Juara 1 Best Agency Gold, dan Insight Agency meraih Juara 1 Best Agency Silver.