Ini 5 Pekerjaan Aneh Tapi Gajinya Ternyata Sangat Tinggi

Artikel ini mengulas lima pekerjaan unik dengan gaji tinggi: pengendus tisu dapur, petugas antrean profesional, pelukan profesional, penguji makanan hewan peliharaan, dan penginap hotel rahasia.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:51
Warga Korea Selatan menunggu dalam antrian untuk memberikan suara saat pemilihan presiden, di Seoul, Selasa (3/6/2025)./Reuters-Kim Hong-Ji
Warga Korea Selatan menunggu dalam antrian untuk memberikan suara saat pemilihan presiden, di Seoul, Selasa (3/6/2025)./Reuters-Kim Hong-Ji

Bisnis.com, JAKARTA - Apa pekerjaan teraneh yang pernah Anda dengar di dunia ini?

Di luar profesi mainstream, ada beragam profesi-profesi unik di luar sana yang mungkin membuat Anda bertanya-tanya, apakah pekerjaan ini benar-benar ada?

Nyatanya, pekerjaan itu benar-benar ada dan mungkin dianggap remeh oleh banyak orang.

Dilansir dari timesofindia, ini lima profesi unik yang gajinya fantastis

1. Pengendus Tisu Dapur

Pengendus tisu dapur menguji produk kertas beraroma untuk memastikan aromanya memenuhi standar kualitas. Pekerjaan ini melibatkan penciuman berbagai tisu dapur, tisu, dan serbet untuk memeriksa kekuatan dan daya tarik aroma.

Perusahaan mengandalkan para penguji ini untuk membantu mengembangkan produk beraroma baru dan menjaga konsistensi. Meskipun terdengar unik, pekerjaan ini membutuhkan indra penciuman yang baik dan perhatian terhadap detail. Biasanya bayarannya tinggi karena sifatnya yang khusus dan pentingnya pengendalian mutu pada barang-barang konsumen.

2. Petugas Antrean Profesional

Menunggu dalam antrean panjang adalah mimpi buruk bagi banyak orang. Di sinilah letak nilai sesungguhnya dari seorang petugas antrean profesional. Untuk profesi ini, orang-orang dipekerjakan untuk berdiri dalam antrean atas nama klien yang ingin menghemat waktu atau mengamankan barang-barang yang jumlahnya terbatas seperti tiket konser, peluncuran produk, atau acara eksklusif.

Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan keandalan. Betapapun mudahnya kedengarannya, menunggu dalam antrean panjang bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Beberapa petugas antrean profesional membangun reputasi dan basis klien yang kuat, mengubah tugas yang tidak biasa ini menjadi sumber pendapatan yang konsisten. Ini adalah layanan yang sederhana tetapi membutuhkan komitmen dan toleransi.

3. Pelukan Profesional

Sentuhan manusia di penghujung hari memberikan kenyamanan dan menciptakan rasa empati. Di sinilah dibutuhkannya jasa pemeluk profesional yang memberikan kenyamanan melalui sentuhan fisik platonis, yang seringkali membantu klien mengurangi stres, kecemasan, dan kesepian. Layanan ini disediakan melalui bisnis terapi peluk yang terorganisir atau secara privat dan mengikuti batasan serta protokol keselamatan yang ketat. Pekerjaan ini membutuhkan empati, keterampilan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk menciptakan suasana saling percaya. Tarifnya bisa sangat tinggi.

4. Penguji Makanan Hewan Peliharaan

Tidak, mereka tidak perlu mencicipi makanan hewan peliharaan, melainkan tugas utama mereka adalah menguji sampel berbagai jenis produk makanan hewan peliharaan untuk menilai rasa, tekstur, dan kualitas sebelum dirilis secara komersial. Peran ini membantu perusahaan memastikan bahwa produk mereka menarik bagi hewan peliharaan dan memenuhi standar nutrisi serta keamanan.

Penguji dapat berupa manusia atau hewan peliharaan, tetapi penguji manusia memainkan peran kunci dalam mengevaluasi bahan-bahan berkualitas manusia dan daya tarik produk secara keseluruhan. Meskipun jarang, pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan yang menyenangkan dan bergaji tinggi bagi pecinta hewan yang ingin bekerja di industri perawatan hewan peliharaan.

5. Penginap Hotel Rahasia

Tugas mereka adalah menguji kamar hotel dengan memesan penginapan secara anonim untuk mengevaluasi kebersihan, kenyamanan, dan kualitas layanan. Mereka memberikan umpan balik yang jujur ​​kepada pihak hotel, yang menggunakan penilaian ini untuk meningkatkan pengalaman tamu. Tidak seperti pembeli misterius pada umumnya, penginap rahasia menginap dan melaporkan semua aspek masa inap. Peran ini menarik bagi pecinta perjalanan dan membutuhkan perhatian terhadap detail, kejujuran, dan kebijaksanaan. Pekerjaan ini dibayar dengan baik karena tanggung jawab untuk mewakili kepentingan tamu secara objektif.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

1

Ini 5 Pekerjaan Aneh Tapi Gajinya Ternyata Sangat Tinggi

2

Ini Work-Life Balance Menurut Miliarder Wanita Termuda di Dunia Lucy Guo

3

Ini 5 Brand Lokal yang Sering Disangka Buatan Asing