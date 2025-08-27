Bisnis Indonesia Premium
Perjalanan Bisnis Mario Minardi, Brand Sepatu Kolaborasi Indonesia-Italia

Mario Minardi, merek sepatu kulit premium Indonesia-Italia, merayakan 40 tahun dengan inovasi dan warisan craftsmanship klasik, berkomitmen pada kualitas dan relevansi.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:50
Bisnis.com, JAKARTA - Mario Minardi, merek sepatu kulit premium yang hadir sejak 1982, merayakan perjalanan lebih dari empat dekade dengan membawa warisan Italian craftsmanship klasik sekaligus menyambut masa depan melalui inovasi, sembari membuka babak baru.

Tema “Years of Legacy, A Future of Breakthrough”, tidak hanya mengenang pencapaian, melainkan juga menegaskan komitmen bahwa warisan Mario Minardi akan terus hidup, berkembang dan relevan tanpa meninggalkan identitasnya.

Sejak 1982, Mario Minardi adalah merek sepatu kulit premium hasil kolaborasi Indonesia–Italia, memadukan keterampilan perajin Indonesia dengan standar dan gaya Italia.

Identik dengan kualitas, presisi, dan desain klasik, Mario Minardi menjadi pelopor Bespoke Services di Indonesia, dengan kehadiran yang terus meluas ke berbagai daerah di Indonesia dan telah memasuki pasar internasional.

Awal mula lahirnya brand Mario Minardi berasal dari persahabatan dan visi yang sama antara mendiang Bapak Ali Sugiarto, ayah dari Handiman Ali, dengan rekannya di Italia.

Keduanya, mengkolaborasikan dan memadukan presisi dan estetika khas Italia dengan keterampilan serta kreativitas perajin Indonesia.

Dari sinilah tercipta sepatu kulit berkualitas tinggi yang menjadi identitas Mario Minardi. Warisan inilah yang menjadi pondasi bagi setiap inovasi yang dilakukan. Kisah perjalanan ini diabadikan dalam trilogi video naratif di kanal resmi Mario Minardi, menampilkan perjalanan dari awal berdiri hingga pembukaan toko pertama di Jakarta.

“Setiap sepatu yang kami buat adalah cerminan dedikasi kami terhadap kualitas dan inovasi, dan melalui tema tahun ini, kami ingin menunjukkan bahwa Mario Minardi bukan sekedar warisan, tetapi sebuah pondasi dan masa depan adalah panggung untuk kita berinovasi.” ujar Handiman Ali, Direktur Utama PT Mario Minardi Indonesia.

Mario Minardi terus berinovasi dengan koleksi yang memadukan warisan Italian craftsmanship klasik dengan kebutuhan pria modern. Siluet ikonik seperti oxford, derby, dan loafers tetap dipertahankan dan disempurnakan, sementara koleksi baru seperti sneakers berbahan kulit, suede loafers bertekstur lembut, serta sepatu formal ergonomis dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal sekaligus mendukung gaya hidup dinamis. Semua koleksi ini mempertegas dedikasi Mario Minardi dalam menjaga kualitas, identitas, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Karena sebuah merek, tidak hanya dilihat dari lamanya perjalanan mereka, tetapi juga oleh seberapa besar usaha dan keberanian mereka untuk berubah agar tetap relevan, tanpa harus menghilangkan pondasi utamanya." tutup Handiman Ali, Direktur Utama PT Mario Minardi Indonesia.

Mario Minardi berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan pengalaman yang selaras dengan gaya hidup dinamis, sambil senantiasa menjaga keberlanjutan warisan Italian craftsmanship klasik dan menghadirkan  inovasi nyata di setiap langkahnya.  Komitmen ini sekaligus diwujudkan melalui

Mereka juga akan melakukan pembukaan kembali store Mario Minardi di Lotte Shopping Avenue, Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2025 di lantai GF.

 

 

 

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

