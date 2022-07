Profesi Product Manager Jadi Referensi Karir yang Menjanjikan 

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Apiary Academy dan Mixpanel terhadap 101 profesional produk di Indonesia mengungkap tren utama dalam perkembangan sektor product management, tools product management, dan metrik produk dalam The State of Product Management in Indonesia 2022 Report.

Laporan survei ini mengungkap tren dalam product management di Indonesia dan memberikan referensi karir bagi calon dan profesional Product Manager di Indonesia.

“Di Indonesia, produk digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan pelatihan untuk product management sangat diminati. Hasil survei ini menunjukkan bahwa product management adalah bidang yang sedang berkembang tetapi masih baru di Indonesia, oleh karena itu kami berharap dapat membantu para Product Manager di Indonesia untuk terus upskilling dan terupdate dengan praktik product management secara global,” kata Jessica Casey Jaya, CEO Apiary Academy and Coworking dalam keterangan tertulisnya.

“Survei ini mengungkapkan beberapa temuan menarik, seperti kesenjangan penggunaan data di bidang product management. Setelah bekerja dengan beberapa perusahaan digital terkemuka di Asia dan dunia, kami telah melihat secara langsung bagaimana tools analitik

produk dapat membantu Product Manager mengalokasikan prioritas, berinovasi lebih cepat, dan membangun produk yang lebih baik. Temuan ini dan temuan lainnya dari survei tersebut dapat membantu para Product Manager di Indonesia untuk mengidentifikasi area yang

memerlukan pengembangan. Itulah sebabnya Mixpanel secara aktif terlibat dalam komunitas product management untuk berbagi pembelajaran global yang telah kami dapatkan dengan para Product Manager di Indonesia,” kata Scott Pugh, Wakil Presiden

Regional dan Manajer Umum Mixpanel APAC.

Berikut hasil survei terhadap 101 Product Manager di Indonesia :

● Product Management adalah bidang baru di Indonesia – 49% Product Manager Indonesia dalam survey memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun

● Product Management adalah pilihan karir yang menjanjikan – Product Manager dengan keahlian dan pengalaman yang mumpuni mendapatkan gaji yang menarik. Bahkan, Product Manager dengan pengalaman lebih dari 5 tahun mendapatkan gaji rata-rata Rp 45 juta/bulan

● Product Manager Indonesia minim penggunaan tools - 36% Product Manager Indonesia tidak menggunakan tools A/B Testing apa pun, dan hampir 60% tidak menggunakan tools analisis produk. Padahal, penggunaan tools akan membantu Product Manager Indonesia menjadi lebih data-driven.

● Product Manager Indonesia lebih jarang menganalisa data mereka daripada Product Manager global - Sebagian besar Product Manager Indonesia menganalisa data setiap 1 - 2 minggu, sementara Product Manager secara global biasa melakukan analisis 3 - 5 kali seminggu.





