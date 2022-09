Intip 5 Ide Usaha Modal 1 Juta yang Bikin Cuan Untuk Pemula

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mendirikan usaha dengan modal 1 juta bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Banyak sekali peluang usaha yang dapat dieksekusi meskipun hanya dengan bermodal 1 juta. Fakta tersebut membuktikan bahwa kamu tidak harus memiliki modal besar untuk menjalankan bisnis.

Bisnis masa kini tidak hanya sekedar memproduksi barang atau jasa kemudian memasarkannya kepada pengguna. Perkembangan teknologi yang sangat pesat melahirkan berbagai cara untuk berbisnis, bahkan dengan modal minim sekalipun. Keahlian yang kamu miliki dapat menjadi bekal untuk memulai usaha hanya dengan modal kecil.

Berikut ini beberapa usaha dengan modal 1 juta yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Aneka kue kering

Jika kamu memiliki hobi membuat kue kering, ide bisnis ini dapat kamu coba dan mungkin menjadi salah satu prospek bisnis yang cukup menguntungkan. Banyak sekali aneka kue kering yang bisa kamu kreasikan seperti nastar, kastengel, kue putri salju dan lidah kucing.

Kamu dapat menjualnya dengan sistem pre-order, sehingga kue kering hanya akan dibuat jika dapat pesanan yang masuk. Kamu dapat menawarkannya kepada rekan-rekan terdekat kamu terlebih dahulu. Sehingga produk jualan kamu bisa lebih mudah diterima.

2. Jasa pembuatan website

Jika kamu paham dan ahli mengenai Bahasa pemrograman dan memiliki waktu luang yang banyak, tidak ada salahnya jika kamu membuat jasa pembuatan website ini. Dengan modal yang dibutuhkan adalah laptop dan komputer yang sehari-hari kamu gunakan dan biasa internet per bulan.

3. Jasa pembuatan konten sosial media

Dapat dipastikan jumlah pengguna aktifnya melebihi pengguna tidak aktif. Ditambah lagi dengan penggunaan sosial media sebagai sarana promosi bisnis. Dengan kesempatan tersebut, kamu dapat memanfaatkan penghasilan bulanan sebagai penghasilan tambahan.

Kamu dapat melakukan bisnis ini dirumah, tidak perlu menyewa tempat per bulannya. Lain halnya, jika jasa pembuatan konten ini sudah dalam skala besar dan mempekerjakan karyawan, menyewa tempat per bulan dapat dipertimbangkan. Kebutuhan lain yang kamu butuhkan adalah tools yang digunakan untuk mempercantik desain kamu seperti Canva atau photoshop.

4. Jasa Make Up Artist (MUA)

Jika kamu tertarik dengan make up, tidak ada salahnya jika kamu membuka jasa Make Up Artist. Terdapat beberapa jenis pilihan make up untuk wisuda maupun pernikahan. Kamu dapat membuka jasa rias dengan menawarkan kepada teman-teman terdekat kamu dan menggunakan produk rias yang sederhana. Jika sudah semakin berkembang dan jumlah klien kamu semakin banyak, kamu dapat meng upgrade produk make up yang lebih bervariasi dan berkualitas.

5. Catering sehat harian

Gaya hidup sehat saat ini mulai ramai digandrungi Kembali dengan hadirnya banyak komunitas yang menyajikan seruan dan ajakan untuk memulai gaya hidup sehat, mulai dari makanan dan rajin berolahraga. Kondisi tersebut melahirkan kesempatan bagi para pegiat usaha kuliner untuk menyajikan makanan sehat, salah satunya dengan pilihan menu catering sehat harian.



Itulah beberapa ide usaha dengan modal 1 juta. Jika kamu baru ingin memulai bisnis, kamu bisa memulai dari modal bisnis yang kecil dulu.

