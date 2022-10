Kisah Perjalanan Hero Wijayadi dan Mariani Jajaki Bisnis Meme Florist

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis florist, adalah salah satu bisnis menguntungkan yang dijajal banyak pebisnis lokal.

Memulai dan mengelola bisnis ini, gampang-gampang susah.

Salah satu pebisnis florist di tanah air yakni Mariani dan suaminya, Hero Wijayadi.

Usaha ini, mereka mulai ketika Mariani ngin memiliki usaha sembari mengurus rumah tangga, Hero Wijayadi akhirnya membangun Meme Florist pada tahun 2012. Nama Meme Florist sendiri diambil dari sapaan orang-orang terhadap istri tercinta yang kerap dipanggil “Meme”.

Perusahaan itu berkantor di Semarang, Jawa Tengah dan bergerak dalam bidang pengiriman gift dan bunga secara online. Pada mulanya, Hero memanfaatkan koneksi pertemanan serta berbagai fitur komunikasi online untuk mempromosikan Meme Florist.

Adapun fitur komunikasi online yang dijadikan sebagai media promosi adalah website, Whatsapp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB), email, SMS, Blackberry Messenger (BBM) dan lain-lain. Pada masa awal berdirinya perusahaan, Hero beserta istri terjun langsung dalam pencarian mitra.

Selain itu, mereka juga melakukan observasi produk secara mandiri untuk mendapatkan kualitas terbaik dari para florist lokal. Layanan yang menghubungkan pembeli dengan penyedia produk ini menawarkan berbagai jenis bunga dan hadiah.

Para pembeli bisa memesan rangkaian bunga tangan, standing flower, karangan bunga, customized gift hingga parcel buah. Pemesanan produk oleh para pelanggan pun dilayani dengan cepat dan mudah. Hal ini membuat Meme Florist semakin dipercayai oleh para pelanggan.

Perusahaan yang awalnya hanya melayani pemesanan di Semarang ini kini mulai bertumbuh dan berkembang ke berbagai daerah. Pada tahun 2016 Meme Florist telah merambah hingga 30 kota di Indonesia termasuk pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Aceh dan Bali.

"Kini Meme Florist telah menjangkau lebuh dari 200 kota dan kabupaten di Indonesia. Jenis-jenis produk yang dipesan oleh para pelanggan pun bervariasi karena Meme Florist menawarkan berbagai variasi produk yang cantik dengan kualitas tinggi," kata Hero.

Meme Florist Bermetamorfosa Menjadi Delovery

Pada Oktober 2022 Meme Florist genap menginjak usia 10 tahun. Perjalanan yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah cukup panjang. Maka dari itu, pada umurnya yang menginjak satu dekade ini Meme Florist berpamitan kepada seluruh pelanggan setia.

Selain memiliki nama baru, Delovery pun akan membawa visi dan misi yang baru. Visi dan misi tersebut akan diamalkan dalam setiap pelayanan sehingga bisa memberikan pengalaman terbaru dan terbaik untuk para pelanggan setia.

Dalam transformasi barunya, Delovery akan kembali melayani para insan Indonesia. Kami akan kembali menjadi pemberi solusi bagi para pelanggan yang mengalami kesulitan dalam mengantarkan cinta kepada yang terkasih.

"Seperti rapalan mantra yang tertanam dalam nama yang baru ini, Delovery will always be ready to deliver your love in the most convenient way, atau Delovery akan selalu siap mengantarkan cintamu dengan cara paling aman," imbuh Hero.

Para pelanggan tidak perlu merasa kesusahan atau kebingungan lagi jika kelak tidak bisa mengantarkan perasaan sayang pada kerabat yang dikasihi, karena Delovery akan siap membantu. Melalui berbagai produk pilihan yang berkualitas & penuh cinta, Delovery akan selalu siap melayani dengan sepenuh hati. Tidak hanya itu, Delovery pun akan selalu setia menjadi jembatan silaturahmi dan penyambung tali kasih Anda dengan mereka yang dicinta.

