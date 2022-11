Para Bos Promotor Musik Terbesar di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Geliat panggung musik dan festival di Tanah Air saat ini kembali bangkit. Tentunya, euforia penonton ini dimanfaatkan oleh para promotor untuk menghadirkan acara-acara, mulai skala kecil maupun besar di tiap pekannya.

Adapun, secara umum promotor sendiri adalah seseorang yang akan bertugas untuk menjadi penggerak untuk menyukseskan suatu acara.

Lantas, siapa saja pengusaha promotor terbesar di Indonesia? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

1. Adrie Subono

Adrie Subono adalah pendiri Java Musikindo, seorang promotor musik Indonesia kelahiran 11 Januari 1954. Dia sering mendatangkan musikus terkenal mancanegara untuk manggung atau konser atau mengadakan pertunjukan di Indonesia melalui Java Musikindo yang didirikannya pada tahun 1994.

Adapun, beberapa musisi yang pernah bekerjasama dengan Java Musikindo ialah Bondan Prakoso, Bruno Mars, Maroon 5, Arkarna, Westlife, The Corrs, Blue, Suede, Korn, Mariah Carey, Cake, Simple Plan, Avril Lavigne, Owl City, Hoobastanks, Muse, Incubus, Black Eyed Peas, Angel And Airwaves, dan Kelly Clarkson.

2. Anas Syahrul Alimi

Anas Syahrul Alimi merupakan CEO Rajawali Indonesia Communications (RIC). Melalui RIC, telah banyak konser yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Promotor musik ini pun sukses menggaet para penyanyi/grup musik nasional dan internasional.

Adapun, sejak Juli 2009, Rajawali Indonesia Communication meresmikan legalitas dan legitimasi perusahaan dalam PT. Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Communication. Adapun beberapa konser yang dipromotori oleh RIC ialah Prambanan Jazz Festival, Jakarta International Jazz Festival dan Java International Jazz Festival.

3. Michael Rusli

Michael merupakan pendiri dan komisaris PT Prima Java Kreasi, pemilik brand Big Daddy Entertainment Group yang membawahi unit usaha promotor konser, penyelenggara pertunjukkan keluarga dan sistem tiketing, MyTicket.

Selain sukses menghadirkan artis-artis dunia, seperti Elton John, Simple Plan, Rod Stewart dan Roxette. Nama Big Daddy pun melambung setelah rencana konser Lady Gaga di Indonesia.

4. Dino Hamid

Dino adalah sosok dibalik PT Berlian Entertainment. Dari sisi portofolio, Berlian Entertainment juga tak kalah dengan para pesaingnya yang mampu menggelar berbagai konser dengan mendatangkan artis kenamaan tanah air hingga mampu menghadirkan, David Foster, Janet Jackson, Justin Bieber, Katy Perry, New Kids On The Block (NKOTB) dan Back Street Boys.

5. Dewi Gontha

Dewi Gontha merupakan pemiik dari PT. Java Festival Production yang didirikan pada tahun 2005. Adapun, beberapa konser yang dipromotorinya ialah Java Soulnation Festival, Java Rockin'land Festival, Soundsfair , dan Festival Gado-gado.

Selain mendirikan festivalnya, Java Festival Production kini merambah dunia event organizer dan mempunyai platform tiket perusahaan di bawah jfp.events adalah salah satu yang terus ditingkatkan untuk memenuhi pasar digital yang berkembang.

