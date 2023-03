Peran Perempuan dalam Teknologi Menurut Country Managing Director Cisco Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Dalam rangka Hari Perempuan Sedunia, Country Managing Director Cisco Indonesia Marina Kacaribu, memberikan pandangannya mengenai peran perempuan dalam kemajuan teknologi.

Marina sudah berkecimpung di dunia teknologi selama kurang lebih 20 tahun dan kini memegang peranan penting di Cisco Systems Indonesia.

Sebagai Managing Director Cisco, ia bertanggung jawab untuk mengemudikan pertumbuhan bisnis Indonesia melalui komunikasi, kolaborasi, dan transformasi digital.

Merayakan Women's Day, Marina mematahkan skeptisme mengenai peran perempuan dalam dunia teknologi yang dinilai terbatas.

Menurutnya, perempuan memiliki peran dan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan banyak hal-hal baru di dunia teknologi.

"Kalau women and men, kalau menurut saya itu justru sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan karena at the end of the day, kita melihat sekarang sudah semakin banyak perempuan yang berperan di teknologi dan persepsi mengenai dunia teknologi yang didominasi pria jadi semakin bergeser karena definisi teknologi itu juga berkembang," ucapnya dalam wawancara khusus yang diberikan kepada Bisnis, Jumat (10/3/2023).

Kesempatan perempuan di dunia teknologi

Menurutnya, teknologi bersifat dinamis dan powerful, yang juga membantu kita untuk bisa menciptakan sustainability.

Dalam hal ini, teknologi banyak sekali membuka kesempatan baru yang role-nya cocok untuk wanita ke depannya.

Yang menjadi pr untuk perusahaan teknologi adalah membuka peluang dan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk wanita.

"Teknologi sudah tidak sama seperti 20 tahun yang lalu, teknologi sekarang sudah semakin banyak sekali dimensinya. Jadi, cocok-tidak cocoknya sekarang tidak relevan lagi dengan perkembangan industri teknologi yang sekarang. Teknologi itu tidak memiliki gender, jadi seharusnya kita lebih melihat kepada bagaimana teknologi membuka peluang untuk semua orang, semua gender, tidak terbatas hanya pada male tapi juga female. Dan walaupun sekarang kita sudah banyak kemajuan, semakin banyak female leaders, semakin banyak female yang masuk di IT, tapi PR kita bagaimana untuk membuka peluang itu seluas-luasnya sehingga jadi semakin balance jumlahnya," lanjutnya.

Peran perempuan dalam teknologi

