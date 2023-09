Profil Pendiri Erajaya Group, Salah Satu Distributor Resmi iPhone di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan produk Apple seperti iPhone, Mac dan iPad secara resmi salah satunya di Erajaya Group.

Pembelian di Erajaya sebagai distributor resmi menjadi salah satu jaminan produk yang Anda asli.

Lantas siapakah pendiri dari Erajaya Group?

Erajaya Group dibangun oleh Budiarto Halim bersama kakak iparnya, Ardy Hady Wijaya, pada 1992. Erajaya mulanya hanya menjual ponsel Motorola, Siemens, dan Sony dari PT Elektrindo Nusantara.

Kemudian, pada tahun 1996, PT Erajaya Swasembada Tbk ("Erajaya") telah berkembang lebih dari sekedar importir, distributor dan peritel perangkat telekomunikasi selular yang terintegrasi, di mana perusahaan ini juga diakui sebagai perusahaan terbesar dan terpercaya di bidangnya di Indonesia.

Saat ini, Erajaya bergerak di bidang distribusi dan ritel perangkat telekomunikasi seluler, seperti telepon seluler dan tablet, kartu identitas pelanggan (SIM Card), voucher isi ulang pulsa operator jaringan seluler, aksesoris, perangkat Internet of Things (IoT) dan voucher Google Play Card.

Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan Value Added Services, seperti layanan perlindungan ponsel melalui TecProtec dan layanan penyewaan handset melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang kredibel di Indonesia.

Budiarto Halim adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang dikenal sebagai Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk.

Dia diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 1 Juni 2011, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3.

Sebagai Presiden Direktur, Budiarto Halim memiliki hubungan afiliasi dengan Presiden Komisaris Perseroan Bapak Ardy Hady Wijaya, sebagai adik ipar, dengan Direktur Perseroan Ibu Sintawati Halim sebagai saudara kandung, dan dengan Komisaris Perseroan Bapak Richard Halim Kusuma sebagai paman.

Selain sebagai Direktur Utama Erajaya Group, saat ini Budiarto juga merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur PT Sinar Eka Selaras, Komisaris PT Mega Mulia Servindo, Direktur Era International Network Sdn. Bhd, Direktur Era International Network Pte. Ltd, Direktur Utama PT Erafone Artha Retailindo, Direktur Utama PT Nusa Gemilang Abadi, Direktur Utama PT Era Sukses Abadi, Komisaris PT Inovedia Magna Global, Komisaris PT Teletama Artha Mandiri, Komisaris PT Mitra International Indonesia, Direktur Erajaya Swasembada Pte. Ltd, Komisaris PT Indonesia Orisinil Teknologi, Komisaris PT Data Tekno Indotama, Komisaris PT Jagad Utama Lestari, Komisaris PT Asia Anugrah Teknologi Indonesia, Direktur Erajaya Holding Pte. Ltd, Direktur Utama PT Data Citra Mandiri, Direktur Utama PT Prima Pesona Prakarsa, Direktur Utama PT Erafone Dotcom, Direktur CG Computers Sdn. Bhd, Direktur Utama PT Nusa Abadi Sukses Artha, Direktur Techero Sdn. Bhd, Direktur Erafone Retails Malaysia Sdn. Bhd, Direktur Switch Concept Sdn. Bhd dan Direktur Urban Republic Sdn. Bhd.

Budiarto memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari San Francisco State University, Amerika Serikat, pada tahun 1990.

Pada tahun 2012, dia sempat meraih penghargaan "The Indonesia Entrepreneur of The Year" dari Ernst and Young.

Sementara itu, Ardy Hady Wijaya adalah lulusan dari SMA Tarakanita 2 Pluit, Jakarta pada tahun 1985.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinar Eka Selaras, PT Erafone Artha Retailindo, PT Teletama Artha Mandiri, PT Multi Media Seluler, PT Data Media Telekomunikasi, PT Prakarsa Prima Sentosa, dan PT Nusa Abadi Sukses Artha, serta Komisaris PT Nusa Gemilang Abadi, PT Era Sukses Abadi, dan PT Data Citra Mandiri. Sebelum mendirikan Perusahaan, beliau bekerja di Department Store milik keluarga di Indonesia.

Dia diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan Akta No. 34 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Sebagai Komisaris Utama, Ardy Hardy Wijaya terafiliasi dengan Direktur Utama Perseroan Budiarto Halim, sebagai saudara ipar, dengan Direktur Perseroan Sintawati Halim, sebagai adik ipar, dan kepada Komisaris Perusahaan Richard Halim Kusuma, sebagai paman. (Kresensia Kinanti)

