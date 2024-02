Ini 10 Kesalahan Saat Wawancara Kerja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saat melakukan wawancara kerja, Anda perlu memperhatikan beberapa tips saat wawancara agar saat interview kerja.

Para pelamar perlu memperhatikan pembawaan diri yang baik. Saat diinterview oleh SDM, maka para pelamar harus memberikan kesan yang baik dalam wawancara.

Namun, banyak dari para pelamar kerja yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam sesi wawancara yang dapat mengakibatkan mereka tidak diterima pada perusahaan yang dilamar.

Simak hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat wawancara kerja:

1. Datang terlambat

Waktu sangat berharga untuk setiap orang, banyak dari para pelamar yang datang telat ketika wawancara. Datang terlambat membuat pewawancara memiliki pandangan yang buruk kepada Anda.

Dilansir dari yourtango.com, pewawancara akan menganggap Anda orang yang tidak disiplin, tidak menghargai waktu orang lain, tidak menghargai kesempatan yang diberikan dan pandangan-pandangan buruk lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memperhatikan estimasi perjalanan dari rumah ke perusahaan yang dituju. JIka, mengalami hal darurat saat perjalanan maka Anda harus menginformasikan kepada pihak perusahaan tentang kendala yang dialami.

2. Menggunakan banyak istilah dalam berbicara

Ketika melakukan sesi wawancara, Anda akan diminta menceritakan tentang diri dan pengalaman yang pernah diikuti. Dilansir dari novoresume.com, banyak dari para pelamar kerja yang menganggap bahwa pewawancara mengetahui istilah yang mereka gunakan saat berkomunikasi.

Istilah-istilah yang diucapkan, misalnya ketika seseorang menjelaskan jobsdek mereka tidak semua pewawancara memiliki background yang sama. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan bahasa atau istilah-istilah yang awam diketahui oleh orang lain, jadi apa yang Anda jelaskan dapat dipahami oleh pewawancara.

3. Berbicara tidak jujur tentang kelemahan diri

Salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh pewawancara yaitu tentang kelemahan diri Anda. Sebagian orang tidak menjawab jujur pertanyaan ini, mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kelemahan dalamnya.

Sebagai manusia pasti memiliki kelemahan dan kekurangan dalam diri, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, jawablah dengan jujur kelemahan yang Anda miliki dan wajib bagi Anda untuk memberikan solusi dari kelemahan yang dimiliki.

Anda bisa menjawab pertanyaan seperti ini, “Saya mempunyai kelemahan dalam ingatan yang dapat mempengaruhi kinerja saya. Oleh karena itu, saya selalu mencatat hal-hal sebelum memulai suatu pekerjaan dan mencatat hal-hal yang penting dalam pekerjaan saya, sehingga kekurangan yang saya miliki tidak mengganggu kinerja yang saya lakukan”.

4. Tidak melakukan riset terhadap perusahaan yang dilamar

Pewawancara akan menguji seberapa tahu Anda tentang perusahaan yang dilamar, banyak para pelamar yang hanya fokus terhadap persiapan diri mereka saja tanpa memperdulikan aspek yang sangat penting yaitu perusahaan yang dilamar.

Penting bagi Anda untuk melakukan riset terhadap perusahaan yang dilamar, semakin banyak riset yang dilakukan dapat membuat Anda terlihat sangat tertarik terhadap perusahaan yang dilamar.

5. Tidak memperhatikan penampilan

Penampilan menjadi point penilaian bagi pewawancara, Anda bisa melihat banyak dari lowongan pekerjaan meminta salah satu syarat nya yaitu good looking. Good looking bukan hanya sekedar wajah yang cantik atau tampan, akan tetapi good looking yang dimaksud adalah penampilan yang rapi.

Perhatikan pakaian yang digunakan, pilih pakaian yang sopan dan rapi saat akan wawancara, pastikan bahwa pakaian yang digunakan bersih dan tidak kusut.

Pakailah sepatu yang cocok dengan tampilan Anda, perhatikan juga kebersihan dari sepatu yang digunakan. Bagi para wanita perhatikan juga riasan yang digunakan, jangan berlebihan dalam menggunakan riasan.

6. Tidak antusias

Pewawancara akan melihat sebesar apa minat Anda bergabung diperusahaan mereka, penting bagi Anda untuk terlihat antusias dalam sesi wawancara. Ketika Anda tidak antusias maka pewawancara akan menganggap Anda tidak terlalu minat dalam posisi yang dilamar.

Kesalahan fatal yang dilakukan para pelamar yaitu seperti, nada bicara yang lemas, kurang memperhatikan pewawancara, tidak melakukan kontak mata dan postur tubuh yang tidak baik.

7. Tidak melakukan latihan

Pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang sama di setiap sesi wawancara. Oleh karena itu, tidak melakukan latihan merupakan kesalahan karena akan menyebabkan Anda tidak memiliki persiapan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Akibatnya, pewawancara akan memiliki pandangan bahwa Anda tidak siap untuk kesempatan yang diberikan.

8. Membicarakan hal yang tidak penting

Banyak para pelamar terbawa suasana saat sesi wawancara, mereka membicarakan topik-topik yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang dilamar. Akibatnya, pewawancara tidak mengetahui hal-hal penting yang seharusnya mereka ketahui dan dapat mengurangi penilaian yang diberikan.

9. Menanyakan gaji dan tunjangan diawal wawancara

Kesalahan yang sangat fatal yaitu menanyakan gaji dan tunjangan pada awal wawancara. Wawancara merupakan kesempatan bagi pihak perusahaan untuk mengenal diri Anda.

Jika, pada awal wawancara langsung menanyakan gaji dan tunjungan, Anda akan terlihat hanya peduli pada gaji dan tunjangan dari perusahaan tersebut.

10. Tidak bertanya saat wawancara

Banyak pelamar yang tidak bertanya pada akhir sesi wawancara, alasan yang diberikan karena bingung pertanyaan apa yang dapat ditanyakan. Ketika, Anda tidak bertanya maka pewawancara akan melihat bahwa Anda tidak memiliki minat dan antusias.

Oleh karena itu, gunakan kesempatan ini dengan baik, seperti bertanya mengenai jobdesk yang akan dilakukan, jam kerja yang diberlakukan dan cara kerja dari posisi yang dilamar. Tetap perhatikan pertanyaan yang akan ditanyakan, jangan menanyakan hal yang telah jelaskan sebelumnya oleh pewawancara. (Nur Afifah Azahra Aulia)

