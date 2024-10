Harvard Buka Kelas Online Gratis untuk Calon Profesional Teknologi, Tertarik Daftar?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak orang yang bermimpi untuk bisa kuliah di Harvard University, tetapi hanya sedikit yang dapat mencapai tujuan ini, karena tingkat kesulitan yang tinggi untuk bisa masuk.

Namun, bagi mereka yang bercita-cita menjadi profesional teknologi, perjalanannya bisa menjadi sedikit lebih mudah. Harvard kini menawarkan berbagai kursus gratis yang menyediakan peta jalan komprehensif untuk membangun karier di bidang teknologi.

Di sisi lain, kursus-kursus ini juga menyediakan pengalaman belajar terbaik dari universitas bergengsi sehingga para pelajar dapat menggunakan materi berkualitas yang mungkin sangat mahal.

Kursus-kursus yang ditawarkan juga fleksibel, artinya seseorang dapat kuliah sambil bekerja atau sambil berbisnis dan lainnya, tergantung pilihannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun kursus-kursus ini gratis, kursus-kursus ini tidak menjamin penerimaan di Harvard atau jalur langsung untuk mendapat gelar.

Adapun, sertifikat juga hanya diberikan kepada mereka yang sudah masuk dalam Program Pendidikan Eksekutif (Executive Education Program).

Berikut adalah daftar kursus gratis secara online yang diberikan Harvard:

- CS50's Introduction to Computer Science

- CS50's Introduction to Programming with Python

- CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python

- Introduction to Data Science with Python

- CS50's Introduction to Programming with Scratch

- CS50's Introduction to Databases with SQL

Kelas Teknik Khusus

- CS50's Web Programming with Python and JavaScript

- Data Science: Machine Learning

- Data Science: R Basics

- Machine Learning and AI with Python

Statistics and R

- Data Science: Visualization

- Data Science: Inference and Modeling

- Using Python for Research

- CS50's Computer Science for Business Professionals

Salah satu kelas yang paling umum diambil adalah CS50: Introduction to Computer Science dan CS50: Introduction to Programming in Python. Kelas ini dimaksudkan untuk membantu para peserta kelas agar merasa lebih familier dengan paradigma pemrograman, data container, dan strategi pencarian, yang relevan ke banyak bidang terlepas dari jalur karier seperti menjadi insinyur perangkat lunak, ilmuwan data, atau spesialis AI.

Bagi yang ingin belajar hal-hal yang lebih khusus, Harvard juga menawarkan opsi yang lebih canggih seperti Pemrograman Web dengan Python dan JavaScript serta Data Science: Machine Learning.

Kelas-kelas ini akan mengajarkan beberapa aspek mendasar dalam pembelajaran mesin seperti PCA dan regularisasi di antara yang lain dan semuanya gratis.

Dengan belajar dalam kelas-kelas ini memungkinkan para pelajar menciptakan fondasi teknologi yang kuat sesuai kecepatan mereka, dan menjadikan ilmu dari kursus-kursus Harvard sebagi aset yang berharga bagi siapa pun yang tertarik pada perkembangan dalam bidang teknologi.

Adapun, untuk mendaftar dan melihat kelas-kelas yang ditawarkan dan mendaftarkan diri bisa melalui link https://pll.harvard.edu/catalog/free ini.