Perempuan Terkaya Kedua di Dunia Francoise Bettencourt Meyers Putuskan Pensiun dari LOréal

Bisnis.com, JAKARTA -- Francoise Bettencourt Meyers, pewaris perusahaan kosmetik L’Oréal dan wanita terkaya kedua di Dunia dan pertama di Eropa, memutuskan untuk pensiun dari perannya di dewan perusahaan.

Selain lengser dari jabatannya, dia juga akan menyerahkan jabatan wakil ketuanya kepada putranya, Jean-Victor Meyers.

Posisi Bettencourt Meyers sendiri akan digantikan di jajaran direksi oleh Alexandre Benais, wakil CEO Téthys Invest, perusahaan induk milik keluarga tersebut dan pemegang saham terbesar L’Oréal. Téthys sendiri juga diketuai oleh Bettencourt Meyers.

Dilansir Forbes, perusahaan mengumumkan perubahan tersebut pada Kamis (6/2/2025) saat melaporkan laba kuartal keempatnya, dengan catatan penjualan sedikit lebih rendah dari yang diharapkan.

Adapun, perubahan jajaran direksi tersebut akan berlaku setelah pemungutan suara pemegang saham pada April mendatang.

Keluarga Bettencourt Meyers sendiri memiliki sekitar 35% saham di L’Oréal.

Profil Francoise Bettencourt Meyers

Pengusaha berusia 71 tahun itu telah menjadi anggota dewan direksi L’Oréal sejak 1997 dan telah menjadi wakil ketua sejak 2020.

Dia memiliki dua putra, Jean-Victor dan Nicolas Meyers, yang keduanya juga menjadi anggota dewan direksi.

Bettencourt Meyers telah menulis dua buku, sebuah studi Alkitab lima jilid yang berjudul “A Look at the Bible” dan silsilah dewa-dewa Yunani. Dia juga menjadi presiden yayasan filantropi keluarganya, yang mendorong kemajuan Prancis dalam bidang sains dan seni.

Bettencourt Meyers adalah cucu dari pendiri perusahaan kosmetik L’Oréal dan menjadi pewaris tetapnya pada 2017, ketika ibunya Liliane Bettencourt, yang saat itu merupakan wanita terkaya di dunia, meninggal pada usia 94 tahun.

Warisan Bettencourt Meyers sempat menjadi subjek persidangan sensasional di Prancis, di mana delapan orang dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi ibunya, termasuk fotografer Francois, Marie Banier, yang diberi hadiah senilai ratusan juta dolar dan karya seni Picasso dan Matisse.

Liliane Bettencourt pada satu titik menunjuk Banier sebagai pewarisnya, tetapi kemudian terungkap bahwa dia dieksploitasi saat menderita demensia dan penyakit Alzheimer, dan keputusan tersebut dicabut.

Francoise Bettencourt Meyers adalah orang terkaya ke-20 di dunia hingga Kamis dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar US$76,1 miliar. Dia adalah wanita terkaya kedua di dunia setelah Alice Walton, yang keluarganya mendirikan Walmart, yang menduduki peringkat ke-15 pada Kamis dengan kekayaan bersih sebesar US$110,9 miliar.