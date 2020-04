Bukan Work Life Balance, Gojek Integrasikan Keduanya

Bisnis.com, JAKARTA – Manusia dan teknologi memiliki hubungan ketegangan kreatif dalam bisnis rintisan maupun bisnis berskala padahal keduanya bisa difungsikan guna menyeimbangkan kehidupan dengan pekerjaan.

Senior People Partner Gojek Yona Aldila Pratama mengakui aset terbesar unicorn ini adalah manusia sebagai sumber daya manusia, dan teknologi. Oleh sebab itu, upaya menyeimbangkan antara pekerjaan dan ruang pribadi menjadi salah satu fokus utama perusahaan ini. Caranya bukan dengan memisahkan dua hal itu, melainkan mengintegrasikannya.

“Balance, Work Life Integration adalah term yang biasa kami gunakan, daripada menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, para karyawan Gojek atau yang kami sebut dengan GoTroops mencoba untuk mengintegrasi keduanya,” kata Yona kepada Bisnis melalui pesan tertulis beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga : Sambut Ramadan, Gojek Luncurkan eBadah

Yona memerinci, prinsip ini menjadi dasar dari berbagai macam kebijakan maupun inisiatif yang dilakukan Gojek untuk GoTroops. Dia menyebut Gojek melakukan berbagai macam investasi untuk mendukung Work Life Integration, seperti desain dan fasilitas kantor. Perusahaan yang didirikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini memilih konsep industrial dan open space yang dilengkapi dengan banyak sofa agar memberi kesan “homey” dan nyaman.

Selain fasilitas yang berhubungan dengan pekerjaan pada umumnya, Gojek juga memfasilitasi para karyawan dengan fasilitas non-work related seperti GoCafe, GoCanteen, GoLibrary, GoSleep yakni kamar tidur yang memiliki beberapa tempat tidur untuk GoTroops dapat beristirahat sejenak. Ada pula GoPlay ruangan bermain atau game room, GoGym, Yoga Room, Nursery Room, dan Gojek Daycare solusi bagaimana GoTroops dapat menjadi orangtua dan juga karyawan yang hebat secara bersamaan.

Dia menegaskan, Gojek memiliki tiga prinsip utama dalam menjaga ‘engagement’ karyawan, yaitu Sense of Growth, Sense of Play, dan Sense of Purpose. Sense of Growth berarti, perusahaan ingin setiap GoTroops merasa tidak hanya mengerjakan pekerjaannya tetapi juga merasakan perkembangan dirinya menjadi individu yang lebih baik selama bekerja di Gojek.

Baca Juga : Fitur Antar Penumpang Gojek dan Grab Dihilangkan Selama PSBB Makassar

“Salah satu platform yang kami sediakan adalah setiap karyawan bebas memilih jalur karir sesuai dengan passion-nya masing-masing dan bebas memilih sendiri training yang sesuai untuk mendukung perkembangan dirinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sense of Play, artinya perusahaan ingin setiap GoTroops memiliki ruang untuk berkreasi dalam pekerjaannya, sesuai dengan salah satu pilar perusahaan yaitu Innovation. Oleh sebab itu, karyawan bebas berinovasi dalam pekerjaannya.

“Sehingga ada semacam “rasa bermain” dalam bekerja,” sambung Yona.

Baca Juga : Paxel dan Gojek Bikin Layanan Kiriman Antarkota Sehari Sampai

Ada pula Sense of Purpose, artinya setiap GoTroops percaya bahwa tujuan perusahaan sejalan dengan tujuan personal mereka, yaitu pekerjaan mereka memiliki implikasi langsung yang positif kepada masyarakat luas. Fatwa ini mengukuhkan GoTroops bahwa bekerja tidak hanya untuk perusahaan tapi untuk masyarakat secara umum. Gojek juga menerapkan kebijakan ‘Flexible-Working-Hours’, yakno memperlakukan karyawan sebagai ‘responsible adult’ yang dapat mengatur sendiri jam kerjanya dan tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Sejalan dengan prinsip mengintegrasikan kehidupan pekerjaan dan pribadi tiap GoTroops, Yona percaya setiap individu memiliki caranya masing-masing untuk tetap produktif tanpa harus mengorbankan kehidupan pribadi nya masing-masing.

“Kami percaya dengan prinsip ‘responsible adult’, kami hanya perlu memberikan kejelasan tentang ekspektasi yang diharapkan dari setiap GoTroops terhadap pekerjaannya, dari situ setiap GoTroops paham apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kewajibannya dengan caranya masing-masing,” sambungnya.

Yona menambahkan Gojek juga memiliki 3 pilar utama berkaitan dengan integrase kerja dan kehidupan pribadi yaitu Speed, Innovation, dan Social Impact. Setiap GoTroops diajarkan untuk percaya dengan semua inovasi yang berjalan dengan cepat selalu memberikan dampak sosial dihasilkan dari setiap output pekerjaan mereka masing-masing.

“Salah satu kutipan yang sering kami dapati adalah “selelah-lelahnya saya bekerja, ketika saya pulang dan mendapati banyak sekali jaket hijau di jalan, saya menemukan semangat saya kembali, karena saya bekerja bukan hanya untuk saya, namun untuk mereka diluar sana. Pekerjaan saya bukan hanya sekedar pekerjaan namun memiliki arti untuk banyak orang diluar sana,” kata Yona.

Saat ini Gojek pun menambahkan divisi khusus yang fokus untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa para GoTroops. Yona menyebut divisi ini rutin melakukan ‘wellbeing campaign’ dimana tujuan utamanya agar GoTroops saling memperhatikan kesehatan mental diri dan teman-teman di sekelilingnya.

Melalui cara ini perusahaan pun memiliki berbagai program dan event internal pentingnya menjaga kesehatan mental. Perusahaan juga mengadakan GoTalk atau Workshop dan Seminar bersama dengan pembicara atau fasilitator yang ahli di bidangnya, kelas meditasi, dan kegiatan olahraga seperti; Yoga, Body Combat, Dance, Muay Thai, Zumba, basket, bulutangkis, futsal, dan lain sebagainya yang dapat dinikmati secara gratis.

“Kami pun memiliki Gojek Cup, dimana ini menjadi salah satu kesempatan untuk para GoTroops dapat berkumpul dan menikmati kebersamaan dengan seluruh karyawan,” sambung Yona.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kiat manajemen, Gojek