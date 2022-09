Tips Memilih KTA untuk Modal Usaha

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - KTA adalah produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan atau jaminan.

Dana ini, bisa digunakan untuk beragam macam kebutuhan Anda. Mulai dari konsumtif hingga modal usaha.

Kreditur KTA, tidak perlu dibebankan jaminan aset seperti kendaraan, rumah, surat berharga, dan lain-lain. Besaran plafon yang diberikan tergantung pada kemampuan peminjam dan syarat yang ditetapkan bank. Jangka waktu pinjaman sendiri mencapai 60 bulan atau 5 tahun.

Namun pastikan hasil usaha yang bisa didapatkan sebanding dengan melunasi cicilan KTA dan bunga setiap bulannya, agar Anda tidak terlilit utang.

Selain itu, pastikan juga rencana bisnis yang Anda jalankan dapat berhasil sebelum memutuskan untuk meminjam modal usaha. Berikut tips mempertimbangkan KTA untuk modal usaha dari berbagai sumber.

Pilih KTA yang Tepat

Boomingnya pengajuan KTA secara online membuat KTA menjadi produk yang paling banyak dicari. Setiap KTA memiliki syarat yang berbeda-beda. Agar terhindar dari pinjaman KTA ala rentenir, pilihlah produk KTA yang dengan jelas disalurkan dari perbankan atau lembaga keuangan nonbank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Lakukan Perbandingan setiap KTA Online.

Bandingkan bunga dan plafon

Saat memilih layanan KTA untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, Sahabat harus cermat untuk mengetahui berapa besaran suku bunga yang diberikan. Hindari memilih layanan KTA dengan suku bunga yang sangat tinggi, karena akan menyulitkan saat proses pelunasan.

Siapkan Dokumen Penting sebagai Persyaratan

Jangan mudah tergiur dengan kanal KTA online atau pinjaman uang online yang menawarkan proses yang mudah bahkan tanpa dimintai persyaratan apapun atau dokumen pribadi. Pada umumnya, setiap bank akan meminta dokumen pribadi kamu sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar KTA online yang diajukan cepat diproses dan disetujui. Dokumen penting yang umumnya harus kamu siapkan yaitu, KTP, NPWP, dan lainnya (sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing penyedia layanan).

Cek Simulasi Kredit KTA

Lakukan Simulasi Kredit KTA

Hal yang penting dilakukan sebelum memilih KTA adalah melakukan simulasi cicilan KTA yang akan kamu ambil. Dari sini, kamu bisa menentukan pula tenor yang diinginkan. Semisal, memilih tenor panjang, maka nilai cicilan akan menjadi kecil, sedangkan tenor singkat akan membuat jumlah cicilan menjadi lebih besar dan terasa setiap bulannya.

Sebaiknya pilihlah tenor sesuai kemampuan membayarmu setiap bulannya. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil tenor pendek apabila tidak sesuai dengan kemampuanmu. Hal ini menghindari adanya cicilan macet ke depannya. Jadi pastikan kamu mencek tabel simulasi kredit KTA yang akan diambil.

Disiplin membayar cicilan

Selain fokus menjalani usahanya, kamu juga harus teratur bayar cicilannya. Buat jadwal pembayaran cicilan, kalau perlu bayarnya sebelum tanggal jatuh tempo biar nggak kerepotan. Selain itu, kalau kamu punya tambahan penghasilan atau bonus dari usaha yang dilakukan, langsung sisihkan buat bayar cicilan KTA. Sebisa mungkin jangan campurkan dananya dengan anggaran lainnya.

Berikut daftar KTA di bank yang bisa Anda manfaatkan seperti dikutip dari Cermati

Produk-produk KTA Pilihan

Tidak perlu bingung dalam memilih KTA, berikut referensi pilihan produk KTA terbaik tahun 2022 yang bisa kamu jadikan pilihan tepat untuk solusi tambahan modal usaha:

OK Bank KTA Tenor Pinjaman: 6 – 60 bulan.

Jumlah Pinjaman : Rp3.000.000 – Rp200.000.000.

Bunga: mulai dari 0.89% - 3.49% (tergantung dari penilaian).

Minimal Penghasilan: Rp4.300.000. CIMB Niaga Xtra Dana Tenor Pinjaman: hingga 60 bulan (syarat dan ketentuan berlaku).

Jumlah Pinjaman: Rp5.000.000 – Rp300.000.0000.

Bunga: 0.99% - 1.79% (tergantung dari penilaian ) .

. Minimal Penghasilan: Rp3.000.000. Mayapada KTA myDana Cepat Tenor Pinjaman: 12 – 60 bulan.

Jumlah Pinjaman: Rp5.000.000 – Rp500.000.000.

Bunga: 0.99% - 1.59% (tergantung dari penilaian ) .

. Minimal Penghasilan: Rp5.000.000. PermataKTA Regular Tenor Pinjaman: 6 - 36 bulan.

Jumlah Pinjaman: Rp5.000.000 – Rp300.000.000.

Bunga: 0.88% - 2.49% (tergantung dari penilaian).

Minimal Penghasilan: Rp7.000.000. Indodana Tenor Pinjaman: 3 - 9 bulan.

Jumlah Pinjaman: Rp1.000.000 – Rp12.000.000.

Suku Bunga Maksimum Tahunan (APR): 56%.

Minimal Penghasilan: Rp3.500.000. Standard Chartered KTA Online Tenor Pinjaman: hingga 60 bulan.

Jumlah Pinjaman: Rp3.000.000 – Rp300.000.000.

Bunga: 0.65% - 1.69%.

Minimal Penghasilan: Rp8.000.000.

Selain untuk modal usaha, KTA juga bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya seperti renovasi rumah, biaya pernikahan dan lainnya.

Seperti Ahmad Soleh, salah satu pekerja swasta di Jakarta telah mengakses produk pinjaman KTA Speed Employee dari OK Bank senilai Rp10 Juta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dia mengatakan pencairan dana KTA sangat cepat, diaman dana cair tidak sampai 7 hari sejak tanggal pengajuan.

Sementara itu, Nia Sintia, mengajukan pinjaman dari General KTA Employee Me Too OK Bank untuk kebutuhan biaya renovasi rumah.

Hardiansyah Ramadhan, Department Head Retail OK Bank menjelaskan meski baru 2 tahun meluncurkan produk OK KTA di Indonesia, pada akhir Agustus 2022 lalu, tercatat OK Bank berhasil menyalurkan kredit sebesar 1,17 Triliun dalam kategori Retail.

Hardiansyah menambahkan untuk layanan KTA, tidak hanya dari sisi proses pengajuan dan sistem administrasi diperhatikan, tapi juga akses pengajuan KTA yang aman. “Keamanan nasabah dan data nasabah menjadi perhatian utama bagi OK Bank. Keseluruhan transaksi diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OK Bank juga sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan Inovasi Keuangan Digital (Credit Scoring and Aggregator) yang terdaftar di OJK untuk mencegah terjadinya risiko cyber and financial crime.

